Ένα ιδιαίτερα προσβλητικό και σκληρό μήνυμα που δέχτηκε μέσω social media επέλεξε να μοιραστεί δημόσια η Ιωάννα Παλιοσπύρου, έξι χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι που σημάδεψε τη ζωή της. Ο άνδρας που της έστειλε το μήνυμα έφτασε στο σημείο να της γράψει πως εύχεται να αποφυλακιστεί η γυναίκα που της επιτέθηκε, ώστε να μπορέσει να της κάνει ξανά το ίδιο.

Μέσα από story που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ιωάννα Παλιοσπύρου αποκάλυψε το περιεχόμενο του μηνύματος. Ο αποστολέας φαινόταν ενοχλημένος από τις καθημερινές αναρτήσεις της, στις οποίες εκείνη μοιράζεται στιγμές από τη ζωή και τα ενδιαφέροντά της, υποστηρίζοντας πως δεν θα έπρεπε να δημοσιεύει τέτοιου είδους περιεχόμενο τη στιγμή που, όπως ανέφερε, «ο κόσμος δεν έχει να φάει».

«Μας ζάλισες κορίτσι μου, είναι πολύ σπαστικό συνέχεια να ανεβάζεις πράγματα άσχετα. Πόσο θα μου άρεσε να βγει η άλλη απ’ τη φυλακή να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι. Μας το παίζεις και κάποια όλη την ώρα, απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ πράγματα. Κάτσε λίγο στ’ αυγά σου. Ο κόσμος δεν έχει να φάει κι εσύ όλη την ώρα ανεβάζεις. Καλά σου έκανε και σου έριξε βιτριόλι. Φαντάζομαι πριν πως ήσουνα σπαστική γυναίκα, γι’ αυτό σου έριξε βιτριόλι. Πολύ καλά σου έκανε», έγραψε ένας χρήστης. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου τότε απάντησε: «Γιατί έτσι παλικάρι μου; Αν πεθάνω εγώ, θα βελτιωθεί η δική σου ζωή;».