

Από τον Σεπτέμβριο θα περιοριστεί ο αριθμός των πλοίων που θα μπορούν να διέρχονται από τη Διώρυγα του Παναμά, καθώς οι μειωμένες βροχοπτώσεις που συνδέονται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο έχουν επηρεάσει τη λειτουργία της. Την απόφαση γνωστοποίησε ο αυτόνομος δημόσιος οργανισμός που διαχειρίζεται τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο μεταξύ Ατλαντικού και Ειρηνικού Ωκεανού.

Από την 3η Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των διελεύσεων σε ημερήσια βάση θα μειωθεί από τα 36 στα 34 πλοία παντός τύπου, κατόπιν, από τη 15η Σεπτεμβρίου, στα 32, διευκρινίζει ανακοίνωση της Αρχής της Διώρυγας του Παναμά (Autoridad del Canal de Panamá, ACP).

Από τη Διώρυγα μήκους 80 χιλιομέτρων διέρχεται περίπου το 5% του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα· ανάμεσα στα κράτη που είναι οι κυριότεροι χρήστες της δεσπόζουν οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Εξαιτίας του φαινομένου Ελ Νίνιο, παρατηρούνται «χαμηλότερες βροχοπτώσεις από ό,τι προβλεπόταν στην υδρογραφική λεκάνη της Διώρυγας» και «θα απαιτηθούν επιπρόσθετα μέτρα για να υποστηριχτεί η μακροπρόθεσμη διάρκεια» της λειτουργίας της, εξήγησε η Αρχή.

Η Διώρυγα λειτουργεί χάρη στο νερό της βροχής που είναι αποταμιευμένο στις τεχνητές λίμνες Γατούν και Αλαχουέλα, το επίπεδο των οποίων έχει μειωθεί εξαιτίας «των δυσμενών συνεπειών του φαινομένου Ελ Νίνιο».

Η ACP έθεσε ήδη μήνες νωρίτερα σε εφαρμογή άλλα μέτρα, όπως η μείωση της άντλησης νερού από τα πλοία.

Το 2023, το Ελ Νίνιο είχε υποχρεώσει τον φορέα διαχείρισης να μειώσει από τις 38 στις 22 τις ημερήσιες διελεύσεις, καθώς τα νερά των λιμνών βρίσκονταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Το Ελ Νίνιο είναι φυσικό φαινόμενο που καταγράφεται κάθε δύο ως επτά χρόνια. Τα νερά στην επιφάνεια του κεντρικού και του ανατολικού Ειρηνικού στο ύψος του ισημερινού θερμαίνονται, οδηγώντας για μήνες σε σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των ανέμων, των πιέσεων και των βροχοπτώσεων σε παγκόσμια κλίμακα.

Φέτος τα περισσότερα μοντέλα των μετεωρολόγων προοιωνίζονται ότι το φαινόμενο θα είναι εξαιρετικά ισχυρό, αν όχι το ισχυρότερο που έχει καταγραφτεί ποτέ.

Βορειότερα στην κεντρική Αμερική, η κυβέρνηση της Ονδούρας έθεσε προχθές Τετάρτη σχεδόν το 80% της επικράτειας σε κατάσταση συναγερμού, μη εξαιρουμένης της πρωτεύουσας Τεγκουσιγκάλπα, εξαιτίας της ξηρασίας που προκαλεί το Ελ Νίνιο.