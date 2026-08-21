Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τις επόμενες 30 ημέρες τέθηκαν 15 νομοί της Κολομβίας, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρές συνέπειες από τον ισχυρό σεισμό της 10ης Αυγούστου, με απόφαση της κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, ο απολογισμός της καταστροφής γίνεται βαρύτερος. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της κολομβιανής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών (UNGRD), οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 319, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.500. Παράλληλα, 260 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το μέτρο θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να κινητοποιήσει ταχύτερα πόρους για επείγουσα βοήθεια και ανοικοδόμηση στις πληγείσες περιοχές.

«Η κλίμακα αυτής της τραγωδίας απαιτεί να δράσουμε σε διάφορα μέτωπα ταυτόχρονα: να συνεχίσουμε τις έρευνες για τους αγνοούμενους, να φροντίσουμε τους τραυματίες και τους πληγέντες, να αποκαταστήσουμε υποδομές ζωτικής σημασίας και να ξεκινήσουμε από τώρα τις προετοιμασίες για την ανοικοδόμηση στις πληγείσες περιοχές», ανέφερε στο Χ ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα πριν από μόλις δυο εβδομάδες.

Tο κόστος ανοικοδόμησης υπολογίζεται σε περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Tiempo.

Ο σεισμός της 10ης Αυγούστου, μεγέθους 7,4 βαθμών, συγκλόνισε μεγάλο τμήμα της δυτικής Κολομβίας. Το ισχυρότερο πλήγμα υπέστησαν οι νομοί Βάγιε ντελ Κάουκα, Τσοκό και Ρισαράλντα. Ο σεισμός ισοπέδωσε 361 κτίρια, 31.461 σπίτια καταστράφηκαν και άλλα 163,492 υπέστησαν σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από την UNGRD.