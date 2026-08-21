Νέος κύκλος δανείων ανοίγει για δημοσίους υπαλλήλους που είναι μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), με το ύψος της χρηματοδότησης να μπορεί να φθάσει έως και τους τρεις μηνιαίους βασικούς ακαθάριστους μισθούς.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ανοίξει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, και θα παραμείνει διαθέσιμη μέχρι να εξαντληθεί το ποσό που έχει προβλεφθεί για τη χορήγηση των δανείων. Μόλις καλυφθεί το διαθέσιμο κονδύλι, η ψηφιακή εφαρμογή θα τεθεί αυτομάτως εκτός λειτουργίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν δάνειο ίσο με έναν, δύο ή τρεις μηνιαίους βασικούς ακαθάριστους μισθούς.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα λήψης δανείου έχουν οι μέτοχοι που συμμετέχουν στο ΜΤΠΥ για διάστημα άνω των δύο ετών και έχουν συνεχόμενες μηνιαίες κρατήσεις υπέρ του Ταμείου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) που διαθέτει το ΜΤΠΥ κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Παράλληλα, θα πρέπει να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο που έχει τεθεί, δηλαδή να μην έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να ζητήσουν αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων, καθώς αυτά αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών. Θα πρέπει να συμπληρώσουν μόνο τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου και τη διεύθυνση του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

Προσοχή στο email

Όσοι υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα λάβουν την επόμενη ημέρα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ΜΤΠΥ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανταποκριθούν εντός της προθεσμίας που θα αναφέρεται στο μήνυμα, διαφορετικά η αίτηση δανείου θα ακυρώνεται αυτόματα και δεν θα μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, οι αιτούντες θα πρέπει να ελέγχουν τόσο τα εισερχόμενα όσο και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του email τους.

Εξόφληση σε 36 δόσεις

Τα δάνεια θα εξοφλούνται σε 36 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Εάν ο μέτοχος συνταξιοδοτηθεί πριν από την ολοκλήρωση της αποπληρωμής, το υπόλοιπο του δανείου θα εξοφλείται μέσω παρακράτησης από το εφάπαξ που δικαιούται να λάβει από τον e-ΕΦΚΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΜΤΠΥ, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet και την επιλογή «Αίτηση δανείου» στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ταμείου. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με διαφορετικό τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κατατεθεί το ποσό του δανείου στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου είναι ο μέτοχος να είναι φορολογικά ενήμερος.