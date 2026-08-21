Ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πρόκειται να μεταβεί στη Γαλλία για «επίσημη επίσκεψη», στο πλαίσιο της οποίας θα συναντηθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα, 23 και 24 Αυγούστου, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Όπως γνωστοποίησε την Πέμπτη το Ελιζέ, στην ατζέντα των συνομιλιών τους θα βρεθούν κυρίως «περιφερειακά διακυβεύματα».

Η επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου και de facto ηγέτη του βασιλείου αρχίζει μεθαύριο Κυριακή, για την «τελετή λήξης του παγκοσμίου κυπέλλου ηλεκτρονικού αθλητισμού» (E-Sports World Cup), διαγωνισμού βιντεοπαιχνιδιών «παγκόσμιας εμβέλειας» που οργανώθηκε «για πρώτη φορά εκτός Σαουδικής Αραβίας», κάτι που αντανακλά «την κοινή φιλοδοξία» των δυο χωρών να μετατρέψουν «τον αθλητισμό και τον πολιτισμό» σε άξονες «της προσέγγισής τους», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η γαλλική προεδρία.

Ο κ. Μακρόν, που ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία τον Δεκέμβριο του 2024, κι ο σαουδάραβας πρίγκιπας εννοούν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για να ενισχύσουν τους δεσμούς των δυο χωρών και θα διεξαγάγουν για «πρώτη φορά» συνεδρίαση του «συμβουλίου της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» Γαλλίας-Σαουδικής Αραβίας.

«Οι δυο ηγέτες θα θίξουν επίσης τα μεγάλα οικονομικά και στρατηγικά ζητήματα» που δομούν την «εταιρική σχέση» Γαλλίας-Σαουδικής Αραβίας, πρόσθεσε το Ελιζέ. Το Παρίσι και το Ριάντ έχουν υπογράψει συμφωνίες στρατιωτικής και οικονομικής συνεργασίας, κυρίως στους τομείς της αεροναυπηγικής και της ενέργειας.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν επίσης στα «κυριότερα περιφερειακά διακυβεύματα» καθώς η κατάσταση «απαιτεί στενό συντονισμό της Γαλλίας και των εταίρων της στον Κόλπο» για να προωθηθεί «η σταθερότητα στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή». Το φόντο παραμένει εξαιρετικά ασταθές, με δεδομένους τους πολέμους και τις κρίσεις σε εστίες από το Ιράν ως την Υεμένη και τον Λίβανο.