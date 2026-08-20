Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί στο Χαϊδάρι, όταν 60χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν στον 1ο όροφο της επιχείρησης όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έστρεψε το όπλο εναντίον του.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 60χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Αττικόν». Ο τραυματίας μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του, ενώ το «100» ειδοποίησε 43χρονη υπάλληλος του βενζινάδικου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Χαϊδαρίου για να διαπιστώσουν τα αίτια που οδήγησαν τον 60χρονο σε αυτή την πράξη.