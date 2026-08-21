Σε αυξημένη εγρήγορση βρίσκεται η Αθήνα απέναντι στην κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική κυβέρνηση προσανατολίζεται στην ανάδειξη των τουρκικών ενεργειών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενώ διαμηνύει ότι θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των συμφερόντων της χώρας.

Κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη δημιουργία νέων τετελεσμένων, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως οι ελληνικές θέσεις παραμένουν σταθερές και βασίζονται στο Διεθνές Δίκαιο.

ΥΠΕΞ: «Αβάσιμοι και απορριπτέοι οι τουρκικοί ισχυρισμοί»

Ιδιαίτερα αυστηρή ήταν η αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών στις νέες τοποθετήσεις της Άγκυρας, τόσο για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όσο και για το αντίστοιχο πλαίσιο που αφορά τον Τουρισμό.

Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες και χωρίς νομικό έρεισμα. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η κυριαρχία των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο καθορίζεται από διεθνείς συνθήκες και συμβατικά κείμενα και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Το υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει, την ίδια στιγμή, ότι η Αθήνα παραμένει υπέρ του διαλόγου και της καλής γειτονίας με την Τουρκία. Ως μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά αναγνωρίζει την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

«Δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα οι τουρκικές κινήσεις»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από κυβερνητικές πηγές στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Όπως υποστηρίζουν, οι σχετικές τουρκικές ενέργειες δεν έχουν νομική ισχύ και δεν δημιουργούν δικαιώματα ή τετελεσμένα σε βάρος της Ελλάδας.

Παράλληλα, η Αθήνα διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να προσαρμόσει την πολιτική της στις επιδιώξεις τρίτων. Οι σχεδιασμοί που αφορούν τις ΑΠΕ, αλλά και η ηλεκτρική διασύνδεση, συνεχίζονται κανονικά, με την ελληνική πλευρά να υποστηρίζει ότι όλες οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται εντός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου.

UAV στο Αιγαίο και ανησυχία στην Κύπρο

Την ίδια στιγμή, αυξημένη είναι η τουρκική δραστηριότητα και στον αέρα. Τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταγράφουν παραβάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, με την Αθήνα να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες από την Κύπρο για την παρουσία τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών και UAV σε περιοχές με αυξημένη εναέρια κυκλοφορία.

Παρ’ ολίγον επικίνδυνη προσέγγιση με Boeing

Σύμφωνα με την Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, έχει καταγραφεί σοβαρό περιστατικό κοντά σε αεροπορικές διαδρομές και στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Σε μία περίπτωση, η άμεση παρέμβαση ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας φέρεται να απέτρεψε επικίνδυνη προσέγγιση τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους με επιβατικό Boeing 737-800.

Το τουρκικό αεροσκάφος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Λευκωσίας, ενώ φέρεται να είχε αποκλίνει από την προβλεπόμενη πορεία του και να κατευθυνόταν προς ύψος 36.000 ποδών.

Την ίδια ώρα, το επιβατικό Boeing πραγματοποιούσε κάθοδο από περίπου 35.000 πόδια. Οι ελεγκτές αντιλήφθηκαν εγκαίρως την κατάσταση και ανέκοψαν την κάθοδο του επιβατικού αεροσκάφους, αποτρέποντας περαιτέρω προσέγγιση των δύο αεροσκαφών.

Η εικόνα που διαμορφώνεται πλέον σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί αυξημένη ανησυχία στην Αθήνα, η οποία επιδιώκει να διατηρήσει χαμηλούς τόνους, χωρίς ωστόσο να αφήνει αναπάντητες κινήσεις που θεωρεί ότι αμφισβητούν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.