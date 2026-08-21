Σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν καταγράφονται ευρέως διαδεδομένα ονόματα που να γιορτάζουν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, μεταξύ άλλων, τη μνήμη του Αποστόλου Θαδδαίου, της Αγίας Βάσσας και των παιδιών της, καθώς και του Οσίου Αλεξάνδρου του εν Ικονίω.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Αυγούστου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα δεν καταγράφονται ευρέως διαδεδομένα ονόματα που να έχουν την ονομαστική τους εορτή.

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Αγαθόνικος

Θεοπρέπιος

Θεοπρεπής

Θεοπρεπία

Θεοπρεπή

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 21 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Άγιο Θαδδαίο τον Απόστολο, την Αγία Βάσσα και τα παιδιά της Θεόγνιο, Αγάπιο και Πιστό, τον Άγιο Αθανάσιο τον Πατελλάρο, τον Καθήμενο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τον Όσιο Αλέξανδρο «τον εν Ικονίω», τον Όσιο Αβράμιο τον Αρχιμανδρίτη Σμολένσκης τον Θαυματουργό και την Οσία Μάρθα του Ντιβέεβο.

Άγιος Θαδδαίος ο Απόστολος: Ο μαθητής που συνδέθηκε με την Έδεσσα και τη διάδοση του Χριστιανισμού

Ο Άγιος Θαδδαίος ο Απόστολος, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 21 Αυγούστου, συνδέεται στην εκκλησιαστική παράδοση με την πρώτη περίοδο διάδοσης του Χριστιανισμού στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα με την περιοχή της Έδεσσας.

Σύμφωνα με τη συναξαριστική παράδοση, ήταν Εβραίος με καταγωγή από την Έδεσσα και γνώριζε σε βάθος τις Γραφές. Φέρεται να βρέθηκε στην Ιερουσαλήμ την εποχή του Ιωάννη του Βαπτιστή, να άκουσε το κήρυγμά του και να βαπτίστηκε από εκείνον.

Η παράδοση αναφέρει ακόμη ότι αργότερα γνώρισε τη διδασκαλία του Ιησού και έγινε μαθητής του. Μετά την Ανάληψη επέστρεψε στην Έδεσσα, όπου συνδέθηκε με τον τοπικό άρχοντα Άβγαρο και με τη διάδοση της νέας πίστης στην περιοχή.

Στον Θαδδαίο αποδίδεται ιεραποστολική δράση σε πόλεις της Συρίας και της Μεσοποταμίας. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, κήρυξε το Ευαγγέλιο, βάπτισε νέους πιστούς και συνέβαλε στη δημιουργία χριστιανικών κοινοτήτων.

Οι πηγές δεν συμφωνούν απόλυτα ως προς την ταυτότητά του. Σε ορισμένες παραδόσεις παρουσιάζεται ως ένας από τους Εβδομήκοντα Αποστόλους, ενώ σε άλλες συνδέεται με τον Ιούδα Θαδδαίο που αναφέρεται μεταξύ των Δώδεκα. Για τον λόγο αυτό η ταύτισή τους δεν θεωρείται απολύτως βέβαιη.

Παρά τις διαφορετικές παραδόσεις γύρω από τη βιογραφία του, ο Θαδδαίος έχει μείνει στη χριστιανική παράδοση ως μία από τις μορφές που συνδέθηκαν με την εξάπλωση του Χριστιανισμού πέρα από την Ιουδαία κατά τον 1ο αιώνα.

«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη».

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Εορτολόγιο Αυγούστου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Αυγούστου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.