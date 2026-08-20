Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε την Πέμπτη στο νότιο τμήμα του Περού, με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) να προσδιορίζει το μέγεθός της στα 6,7 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πληροφορίες για ανθρώπινες απώλειες ή υλικές καταστροφές.

⚠️ BREAKING: A powerful M6.6-6.7 earthquake has struck southern Peru.



The tremor hit at a depth of 47 km at 01:00 PM local time, centered near Coracora.



Shaking was widely felt across Apurímac and Ayacucho.



Sismo – Perú – Andahuaylas – Apurímac – Coracora – Temblor pic.twitter.com/bT3xOptf3k — GeoTechWar (@geotechwar) August 20, 2026

Σύμφωνα με το USGS, το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ουπαουάτσο και σε απόσταση σχεδόν 800 χιλιομέτρων από τη Λίμα. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 66 χιλιόμετρα.

Διαφορετική εκτίμηση έδωσε το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού, το οποίο κατέγραψε τη δόνηση στους 7,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 108 χιλιομέτρων.

Impact of the 6.7 magnitude earthquake (terremoto) that struck Mollehuaca, Peru, a short while ago. pic.twitter.com/7AJV0RkxO3 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 20, 2026

Περουβιανά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από κατολισθήσεις στην περιοχή της Κορακόρα, στο Αγιακούχο, όπου βράχοι και χώματα αποκολλήθηκαν από τις πλαγιές. Η πόλη, στην οποία ζουν περίπου 10.000 άνθρωποι, βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

BREAKING: First Visuals from Ayacucho, Peru after a powerful 7.2 magnitude earthquake . pic.twitter.com/jIPKjYo3DF — World Updates (@Updatesofwworld) August 20, 2026

«Ο πληθυσμός αντέδρασε, οι κάτοικοι εκκένωσαν την περιοχή και βρήκαν καταφύγιο», ανέφερε ο δήμαρχος Γιόνι Οντόν, μιλώντας τηλεφωνικά στην κρατική τηλεόραση. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η σεισμική δόνηση δεν άφησε πίσω της σοβαρές καταστροφές.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας ανέφερε μέσω του X ότι ο σεισμός «έγινε αισθητός με μέτρια έως ισχυρή ένταση σε διάφορα διαμερίσματα».

Η δόνηση έγινε αντιληπτή σε μεγάλη έκταση της χώρας. Δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν ότι αισθητή έγινε στο Κούσκο και την Αρεκίπα, ενώ έφτασε μέχρι τη Λίμα, όπου η έντασή της ήταν μικρότερη.

Η νέα ισχυρή σεισμική δραστηριότητα καταγράφεται έπειτα από δύο καταστροφικούς σεισμούς που είχαν πλήξει την ευρύτερη περιοχή από τον Ιούνιο. Στις 24 Ιουνίου, διπλή σεισμική δόνηση στη Βενεζουέλα είχε προκαλέσει περισσότερους από 6.400 θανάτους, ενώ σχεδόν 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Κολομβία την περασμένη εβδομάδα.