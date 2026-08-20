Η Μαρία Ολυμπία πρωταγωνιστεί στο νέο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μεταφέροντας το κοινό στα παρασκήνια ενός πολυσύχναστου αρτοποιείου στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Επιλέγοντας ένα απλό t-shirt με το σύνθημα «Not famous, but known» και ένα κλασικό τζιν παντελόνι, άφησε για λίγο την άνεση του φωτογραφικού φακού και πέρασε πίσω από τον πάγκο εργασίας.

Η εμπειρία στην κουζίνα και το «Greek Schmear»

Η διαδικασία ξεκινά από τους εσωτερικούς χώρους της παραγωγής, όπου η ίδια καθοδηγείται βήμα προς βήμα από το προσωπικό. Με χαλαρή διάθεση, πιάνει τα ειδικά εργαλεία, τοποθετεί τα ωμά bagel στα καζάνια με το καυτό νερό και στη συνέχεια τα μεταφέρει στις λαμαρίνες ψησίματος. Αφού ρυθμίσει τον φούρνο, βγάζει τις δίσκους με τα φρεσκοψημένα προϊόντα, φωνάζοντας με ενθουσιασμό στους πελάτες.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της προώθησης για τη νέα συλλογή Olympia of Greece x DL1961. Παράλληλα με τα ρούχα, παρουσιάζεται και μια ειδική γεύση επάλειψης με την ονομασία «Greek Schmear», δίνοντας μια ελληνική νότα στο εγχειρημα.

Από την παρασκευή στην κατανάλωση

Αφού ολοκληρώσει την ετοιμασία, η ίδια τοποθετεί τα προϊόντα στις χάρτινες σακούλες του καταστήματος, παίρνει το συνοδευτικό κρεμώδες τυρί από το ψυγείο και κατευθύνεται στον εξωτερικό χώρο. Καθισμένη στο πεζοδρόμιο της πόλης, δοκιμάζει το ζεστό bagel, ολοκληρώνοντας το οπτικό υλικό που συνδυάζει την αστική καθημερινότητα με την προβολή της νέας γραμμής ενδυμάτων.