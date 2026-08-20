Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μπραν στον πρώτο αγώνα για τα play off του Europa Conference League και το σκορ είναι 1-1 μετά τα γκολ των Έρικσεν (57′) και Μπάμπα (80′).

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν τις ευκαιρίες για να προηγηθούν στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο ήταν εμφανώς καλύτεροι από τους Νορβηγούς, αλλά δεν το έκαναν.

Και αφού δεν το έκαναν, στο 57′ είδαν τη Μπραν να σκοράρει, με τον Έρικσεν μετά την πάσα του Σόλτβεντ, για να γίνει έτσι το 0-1 στην Τούμπα.

Το παιχνίδι δεν πήγαινε καλά για τον ΠΑΟΚ, στο 80′ όμως ήρθε η ισοφάριση: Εκτέλεση κόρνερ από τον Λουσέ, κεφαλιά του Μπάμπα και η μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.