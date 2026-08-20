Σοβαρές πιέσεις στα αποθέματα κρίσιμων πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα πρόβλημα που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται πολύ πριν από τη νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις φέρονται να έχουν καταναλώσει μεγάλο μέρος των διαθέσιμων αναχαιτιστικών πυραύλων τους, την ώρα που η Ουάσινγκτον καλείται ταυτόχρονα να στηρίζει συμμάχους και να διατηρεί επαρκή αποθέματα για ένα πιθανό μέτωπο στον Ινδο-Ειρηνικό.

Οι αριθμοί που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προκαλούν έντονο προβληματισμό στο Πεντάγωνο και στο Κογκρέσο.

Εκτιμάται ότι έχει χρησιμοποιηθεί σχεδόν το 80% του αμερικανικού αποθέματος αναχαιτιστικών THAAD, ενώ η κατανάλωση πυραύλων για τα συστήματα Patriot πλησιάζει το 50%.

Ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση με τους Tomahawk, τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί σε περίπτωση μεγάλης σύγκρουσης στον Ειρηνικό. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, το διαθέσιμο απόθεμα έχει μειωθεί περίπου κατά το ήμισυ.

Το πρόβλημα δεν ξεκίνησε από το Ιράν

Παρότι ο πόλεμος με το Ιράν επιτάχυνε θεαματικά την κατανάλωση πυρομαχικών, η σημερινή κρίση δεν δημιουργήθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ήδη από το 2018 η αμερικανική στρατηγική αναγνώριζε ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν απεριόριστους στρατιωτικούς πόρους και ότι θα έπρεπε να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην αποτροπή της Κίνας στον Ινδο-Ειρηνικό.

Στην πράξη, όμως, η Ουάσινγκτον συνέχισε να αναλαμβάνει ταυτόχρονα δεσμεύσεις σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 αποτέλεσε ένα πρώτο μεγάλο τεστ για τα αμερικανικά αποθέματα.

67 δισ. δολάρια πυρομαχικών και εξοπλισμού στην Ουκρανία

Η τεράστια στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο οδήγησε σε μαζική μεταφορά πολύτιμου εξοπλισμού από τα αμερικανικά οπλοστάσια.

Η αξία των πυρομαχικών και άλλων στρατιωτικών μέσων που αποσύρθηκαν από τα αμερικανικά αποθέματα για την υποστήριξη της Ουκρανίας υπολογίζεται περίπου στα 67 δισ. δολάρια.

Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο η ποσότητα που παραχωρήθηκε.

Η αμερικανική αμυντική βιομηχανία αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει με την ίδια ταχύτητα όσα πυρομαχικά καταναλώνονται ή αποστέλλονται σε συμμάχους.

Γραμμές παραγωγής που είχαν σχεδιαστεί για περίοδο ειρήνης χρειάζονται χρόνια για να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή τους, ενώ υπάρχουν προβλήματα με πρώτες ύλες, εξειδικευμένο προσωπικό και υποκατασκευαστές.

Ο πόλεμος με το Ιράν επιδείνωσε δραματικά την κατάσταση

Η αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή απέναντι στο Ιράν πρόσθεσε μία ακόμη τεράστια απαίτηση σε ένα ήδη πιεσμένο σύστημα.

Η ανάγκη αναχαίτισης πυραύλων και drones οδήγησε σε μεγάλη χρήση των πλέον εξελιγμένων και ακριβών αμερικανικών αντιαεροπορικών και αντιβαλλιστικών συστημάτων.

Και εδώ βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες.

Ένας πύραυλος μπορεί να εκτοξευθεί μέσα σε δευτερόλεπτα, αλλά η κατασκευή του αντικαταστάτη του μπορεί να χρειάζεται μήνες ή ακόμη και χρόνια.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πολύπλοκα συστήματα όπως οι THAAD και Patriot, τα οποία δεν μπορούν να παραχθούν μαζικά με ρυθμούς αντίστοιχους της κατανάλωσής τους σε έναν πόλεμο υψηλής έντασης.

Γιατί ανησυχεί τόσο πολύ το Πεντάγωνο για τους THAAD

Το σύστημα THAAD – Terminal High Altitude Area Defense αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της αμερικανικής άμυνας απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους.

Χρησιμοποιείται για την αναχαίτιση απειλών σε μεγάλο ύψος και αποτελεί κρίσιμο στοιχείο προστασίας αμερικανικών βάσεων και συμμάχων.

Εάν πράγματι η κατανάλωση έχει φτάσει κοντά στο 80% των διαθέσιμων αναχαιτιστικών, η αναπλήρωσή τους δεν αποτελεί απλή υπόθεση αύξησης του προϋπολογισμού.

Απαιτείται σημαντική αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και, κυρίως, χρόνος.

Patriot: Το περιζήτητο όπλο που ζητούν όλοι

Αντίστοιχο είναι το πρόβλημα με τους Patriot.

Τα συγκεκριμένα συστήματα βρίσκονται πλέον σε τεράστια ζήτηση.

Τα χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ, βρίσκονται στην Ουκρανία, έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή και αποτελούν κεντρικό μέρος της αεράμυνας πολλών συμμάχων της Ουάσινγκτον.

Η μεγάλη κατανάλωση αναχαιτιστικών δημιουργεί ένα δύσκολο δίλημμα:

Πού πρέπει να κατευθυνθεί ο επόμενος διαθέσιμος πύραυλος;

Στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων; Στην Ουκρανία; Σε συμμάχους της Μέσης Ανατολής; Ή πρέπει να παραμείνει στην αποθήκη για μια ενδεχόμενη κρίση με την Κίνα;

Αυτό είναι πλέον περισσότερο στρατηγικό παρά λογιστικό ερώτημα.

Το κρίσιμο ζήτημα των Tomahawk και η Κίνα

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα αποθέματα Tomahawk.

Οι πύραυλοι cruise μεγάλου βεληνεκούς αποτελούν βασικό όπλο για επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλη απόσταση, χωρίς να απαιτείται η είσοδος αεροσκαφών βαθιά στην εχθρική αεράμυνα.

Σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα, τα αμερικανικά πολεμικά πλοία και υποβρύχια θα χρειάζονταν μεγάλους αριθμούς όπλων μεγάλου βεληνεκούς.

Γι’ αυτό και μια εκτιμώμενη μείωση κατά 50% στα αποθέματα Tomahawk προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό.

Η Ουάσινγκτον μπορεί σήμερα να πολεμά στη Μέση Ανατολή, αλλά το Πεντάγωνο σχεδιάζει εδώ και χρόνια με το βλέμμα στραμμένο στην πιθανότητα μεγάλης κρίσης στον Ειρηνικό.

Ο Τραμπ ζητά αμυντικό προϋπολογισμό 1,5 τρισ. δολαρίων

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απαντά στην κρίση με μια εντυπωσιακή αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Ο Λευκός Οίκος επιδιώκει αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων, ενώ παράλληλα ζητά από το Κογκρέσο επιπλέον 73 δισ. δολάρια έκτακτης χρηματοδότησης για την κάλυψη του κόστους του πολέμου με το Ιράν.

Σημαντικό μέρος των χρημάτων προορίζεται για πυρομαχικά.

Ωστόσο, ακόμη και εάν εγκριθούν όλα τα κονδύλια, το πρόβλημα δεν λύνεται άμεσα.

Γιατί τα δισεκατομμύρια δεν μπορούν να γεμίσουν γρήγορα τις αποθήκες

Το βασικό εμπόδιο είναι η παραγωγή.

Η αμυντική βιομηχανία δεν μπορεί απλώς να πατήσει έναν διακόπτη και να παράγει σε λίγους μήνες χιλιάδες προηγμένους πυραύλους.

Για να αυξηθεί πραγματικά η παραγωγή απαιτούνται:

νέες γραμμές συναρμολόγησης, νέες εγκαταστάσεις, περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό, εξασφαλισμένη προμήθεια κρίσιμων υλικών και μακροχρόνια συμβόλαια που θα πείσουν τις εταιρείες να πραγματοποιήσουν μεγάλες επενδύσεις.

Ακόμη και σε ένα αισιόδοξο σενάριο, η επιστροφή των αποθεμάτων στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο με το Ιράν μπορεί να χρειαστεί αρκετά χρόνια.

Το πραγματικό ερώτημα: Μπορούν οι ΗΠΑ να πολεμήσουν σε δύο μέτωπα;

Πίσω από τα αποθέματα πυραύλων βρίσκεται ένα πολύ μεγαλύτερο στρατηγικό πρόβλημα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο δεσμεύσεων ασφαλείας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στηρίζουν την Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία, διατηρούν μεγάλη στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, προστατεύουν συμμάχους όπως το Ισραήλ και ταυτόχρονα θέλουν να διαθέτουν αρκετή δύναμη για να αποτρέψουν την Κίνα στον Ινδο-Ειρηνικό.

Η κρίση των πυρομαχικών επαναφέρει έτσι ένα ερώτημα που η Ουάσινγκτον αποφεύγει εδώ και χρόνια:

Μπορεί πραγματικά ο αμερικανικός στρατός να υποστηρίζει ταυτόχρονα δύο ή περισσότερους πολέμους υψηλής έντασης;

Οι σημερινές ελλείψεις δείχνουν ότι το περιθώριο είναι πολύ μικρότερο από όσο συχνά θεωρούσαν οι πολιτικοί.

Το Κογκρέσο μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις

Η επόμενη μεγάλη μάχη θα δοθεί στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβριο, όταν το Κογκρέσο θα κληθεί να αποφασίσει τόσο για τον νέο αμυντικό προϋπολογισμό όσο και για την έκτακτη χρηματοδότηση του πολέμου με το Ιράν.

Το δίλημμα δεν είναι απλώς πόσα χρήματα θα διατεθούν.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι αν θα μπουν συγκεκριμένα όρια στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και μεταφέρονται τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα.

Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον μπορούσε να θεωρεί περίπου δεδομένο ότι θα υπήρχαν αρκετά όπλα για κάθε κρίση.

Η πραγματικότητα των τελευταίων ετών δείχνει ότι αυτό πλέον δεν ισχύει.

Το βλέμμα στον Ινδο-Ειρηνικό

Για το Πεντάγωνο, η αποτροπή μιας σύγκρουσης με την Κίνα παραμένει ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός στόχος.

Μια μεγάλης κλίμακας αναμέτρηση στον Ινδο-Ειρηνικό θα απαιτούσε τεράστιες ποσότητες πυραύλων ακριβείας, αντιπλοϊκών όπλων, πυραύλων αεράμυνας και πυρομαχικών μεγάλου βεληνεκούς.

Σε αυτό το περιβάλλον, κάθε Patriot, THAAD ή Tomahawk που καταναλώνεται αλλού αποκτά διαφορετική στρατηγική αξία.

Η συζήτηση επομένως δεν αφορά μόνο πόσο γρήγορα μπορούν να παράγουν οι ΗΠΑ περισσότερα όπλα.

Αφορά ποιος πόλεμος θεωρείται σημαντικότερος και ποιο απόθεμα πρέπει να προστατευθεί για αυτόν.

Η κρίση πυρομαχικών αποκαλύπτει τα όρια της αμερικανικής ισχύος

Για δεκαετίες η αμερικανική στρατηγική στηριζόταν στην υπόθεση ότι οι ΗΠΑ μπορούσαν να διατηρούν ταυτόχρονα στρατιωτικές δεσμεύσεις σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Η Ουκρανία άρχισε να δοκιμάζει αυτή την υπόθεση.

Ο πόλεμος με το Ιράν την έφερε ακόμη πιο κοντά στα όριά της.

Και ένας ενδεχόμενος νέος μεγάλος πόλεμος θα μπορούσε να μετατρέψει την έλλειψη πυρομαχικών από πρόβλημα παραγωγής σε κρίσιμο παράγοντα που θα καθορίζει τις ίδιες τις στρατιωτικές επιλογές της Ουάσινγκτον.

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τις ΗΠΑ, επομένως, δεν είναι απλώς ότι χρησιμοποιούν πυραύλους πιο γρήγορα από όσο μπορούν να τους κατασκευάσουν. Είναι ότι έχουν περισσότερες στρατηγικές δεσμεύσεις από όσες μπορεί να υποστηρίζει επ’ αόριστον το οπλοστάσιό τους.