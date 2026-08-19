Κλινικά νεκρός είναι ο 39χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο στη Βούλα, όταν οδηγός ταξί επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί το αυτοκίνητο με τη μηχανή του.

Η οικογένεια του 39χρονου αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων, σύμφωνα με το Mega, ενώ λίγο νωρίτερα ο 32χρονος οδηγός ταξί αφέθηκε ελεύθερος με όρους.

Κατά την απολογία του, υποστήριξε, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1:

«Αρνούμαι την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης και πως από αυτήν προκλήθηκε η σωματική βλάβη του 39χρονου. Δεν είδα την πινακίδα της απαγόρευσης αναστροφής. Παραπλανηθείς από το GPS που μου άλλαξε τελευταία στιγμή τη διαδρομή, έβγαλα φλας θεωρώντας πως είναι νόμιμη η αναστροφή μου στο σημείο. Άλλωστε είχα μέσα δύο πελάτες και δεν βιαζόμουν».

Γιατί αφέθηκε ελεύθερος

Ανακριτής και εισαγγελέας του επέβαλαν τον περιοριστικό όρο της υποχρέωσης εμφάνισης στο Α.Τ. της περιοχής του μία φορά το μήνα, καθώς και της αφαίρεσης άδειας οδήγησης επ’ αόριστον.

Ο 32χρονος οδηγός ταξί με καταγωγή από την Αλβανία αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχηματίσει η Τροχαία, ο αυτοκινητιστής εκινείτο με το όχημά του στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Βούλα. Όπως προκύπτει και από βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ επιχείρησε να πραγματοποιήσει αριστερή αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 39χρονος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του ταξί δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ ο οδηγός της μηχανής δεν είχε φορέσει προστατευτικό κράνος. Ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Σε βάρος του 32χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, όμως η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση θα εξαρτηθεί από την κατάσταση της υγείας του θύματος.