Ο Λευτέρης Ελευθερίου παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό Hello! και τον Γιάννη Βίτσα, μιλώντας για τη διαδικασία διαζυγίου μετά από 25 χρόνια κοινής πορείας, τη διαχείριση της μοναξιάς, αλλά και τη νέα σχέση στην οποία βρίσκεται σήμερα.

Η προσπάθεια δέκα ετών και η πρώτη νύχτα μετά τον χωρισμό

Αναφερόμενος στη λύση του γάμου του, ο ηθοποιός εξήγησε πως η απόφαση δεν λήφθηκε απότομα, ενώ περιέγραψε τη συναισθηματική πίεση που βίωσε κατά τη μετακόμιση στο δικό του χώρο.

«Επειδή εμείς παλέψαμε με σύμβουλο γάμου δέκα χρόνια. Δεν ήταν ένα διαζύγιο που πάρθηκε άμεσα. Εγώ θεωρώ πώς όταν έχεις παιδιά δεν πρέπει να σκέπτεσαι τη λύση του χωρισμού αμέσως στην πρώτη δυσκολία αλλά είναι πολύ προσωπικό αυτό… Αυτό που συμβαίνει σ’ αυτή την συνθήκη ζωής όταν φεύγεις από μία σχέση που ήσουν από πολύ μικρός είναι ότι αναγεννάσαι. Θέλεις να ξανασυναντήσεις τον εαυτό σου, να βάλεις τα πράγματα σε νέες βάσεις για εσένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές της νέας του καθημερινότητας, σημείωσε:

«Ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πονάει πάρα πολύ ασύλληπτα. Θυμάμαι το σπίτι μου είχε φανεί τόσο παγωμένο. Ένιωθα λες και κοιμόμουν στο Βόρειο Πόλο. Ήταν Μάιος και το πρωί που ξύπνησα νόμιζα ότι ήταν 10 Γενάρη. Ήταν πολύ δύσκολο. Το θυμάμαι σαν τώρα».

Σε ερώτηση για τη σημασία της λέξης «χωρίζω» και τον χρόνο που χρειάστηκε για να βρει τις ισορροπίες του, ο ίδιος στάθηκε στην ψυχική σύνδεση με την οικογένειά του:

«Ξέρετε η ελληνική γλώσσα έχει απίστευτη ουσία. Η λέξη “χωρίζω” σημαίνει βάζω τα πράγματα στους χώρους τους. Έψαξα να βρω το χώρο μου, μέχρι που εκτείνομαι. Δε ξέρεις που είναι ο χώρος σου, δε ξέρεις πόσο ανήκεις στον άλλον, πόσο ανήκεις στα παιδιά σου. Αυτό πρέπει να το βρεις με ένα τρόπο που δεν στο λένε τα μάτια. Ψυχικά είσαι προσκολλημένος. Τα μάτια σου λένε “Ναι! Είμαι μόνος μου σε ένα καινούργιο χώρο” αλλά σωματικά, ψυχικά, μαγνητικά είσαι προσκολλημένος σ’ αυτά τα σώματα».

Σχετικά με τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, συμπλήρωσε:

«Δυόμισι με τρία χρόνια. Είμαι ακόμη σ’ αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε θεωρώ πώς στο διαζύγιο φεύγοντας από μία έγγαμη σχέση πρέπει να αγαπάς περισσότερο τους ανθρώπους για τους οποίους φεύγεις και κάνεις χώρο. Για’ αυτό υπάρχει και αυτή η μαγική η λέξη που ονομάζεται “συγχωρώ”. Το συγχωρώ σημαίνει για εμένα φεύγω αλλά σου δίνω χώρο δίπλα μου. Υπάρχεις με άλλους όρους».

Παράλληλα, τόνισε πως οι σχέσεις με την πρώην σύζυγό του παραμένουν ουσιαστικές, δηλώνοντας: «Το τηλέφωνο μας είναι ανά πάσα στιγμή ανοιχτό για να στηρίξουμε ο ένας τον άλλο».

Η αυτοκριτική για τον ναρκισσισμό και η επιβεβαίωση της νέας σχέσης

Σε μια εκτενή αυτοκριτική, ο Λευτέρης Ελευθερίου μίλησε για τις συμπεριφορές του παρελθόντος και τα στοιχεία του χαρακτήρα του που χρειάστηκε να δουλέψει.

«Έχω υπάρξει κακοποιητικός και σε φίλους και σε σχέσεις μου και σίγουρα έχω κακοποιήσει και τον εαυτό μου», παραδέχθηκε, ενώ εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο ο καλλιτεχνικός χώρος επηρεάζει την συμπεριφορά:

«Αυτό που αντιμετωπίζουμε οι καλλιτέχνες σε τεράστιο βαθμό και ήταν από τα πράγματα που έπρεπε να ψυχογραφήσω μέσα μου ήταν το πόσο ο ναρκισσισμός μου, μου επέτρεπε να ταπεινωθώ. Να προσπαθήσω να βάλω εμένα στη θέση του άλλου και τον άλλο δική μου θέση. Επειδή πολλές φορές ο ναρκισσισμός σε εμάς τους καλλιτέχνες έχει το στοιχείο του “ξέρεις ποιος είμαι εγώ” θεωρώ ότι το δούλεψα αρκετά. Αυτό με οδηγούσε στο παρελθόν σε καταστάσεις ψυχολογικά να χειρίζομαι τον άλλο να χρησιμοποιώ τη δύναμη της γοητείας που είχα ή το ότι ήμουν αρεστός και αγαπητός στο να καταπιέζω τον άλλο να του φέρομαι άσχημα να είμαι ψωνάρα και νάρκισσος».

Πράγματι, ξεκαθάρισε πως διατηρεί ακόμη τέτοια στοιχεία: «Έχω τέτοια στοιχεία. Όλοι έχουμε. Στο σημείο που αγγίζει το κομμάτι της προσωπικής αξιοπρέπειας είναι καλό να λες “Αξίζω και δε θα αφήσω να με πατήσουν” όπως επίσης και το να αντιλαμβάνεσαι είναι προσωπικό σου πρόβλημα να μειώσεις τον άλλο για να φανείς καλύτερος».

Τέλος, επιβεβαίωσε πως έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή, κρατώντας παράλληλα χαμηλούς τόνους λόγω των παιδιών του.

«Είμαι σε σχέση. Το δηλώνω. Έχω παιδιά στην εφηβεία και δεν είμαι σε φάση που στις συνεντεύξεις θέλω να προκαλώ. Κρατάω τα πάντα σε χαμηλούς τόνους», ανέφερε, εξηγώντας πως τα παιδιά του του ζητούν να μην εκθέτει τα πάντα στη δημοσιότητα.