Η αιφνιδιαστική απεργία στο αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν» προκάλεσε ρήξη στο εσωτερικό του Λικούντ, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να στρέφεται εναντίον του Πινχάς Ιντάν, επικεφαλής του συνδικάτου των εργαζομένων και μέχρι πρότινος στελέχους του κυβερνώντος κόμματος.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε να αφαιρεθεί από τον Ιντάν η ιδιότητα του μέλους του Λικούντ, μετά την πολύωρη κινητοποίηση που παρέλυσε τμήμα της λειτουργίας του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας. Το κόμμα απέδωσε στον συνδικαλιστή την ευθύνη για μια «παράνομη και καταχρηστική απεργία», υποστηρίζοντας ότι οι συνέπειές της επιβάρυναν τόσο τους πολίτες όσο και την ισραηλινή οικονομία.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης επιβατικής κίνησης και επηρέασε σημαντικά τη λειτουργία του «Μπεν Γκουριόν». Πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις, οι αναχωρήσεις αντιμετώπισαν προβλήματα, ενώ διαταράχθηκε και η παροχή υπηρεσιών προς τους ταξιδιώτες.

Σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις

Η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ υποστήριξε ότι η συνδικαλιστική πλευρά αποφάσισε να προχωρήσει στην κινητοποίηση χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική συνεννόηση. Αντίστοιχα, η κυβέρνηση κατηγόρησε τους απεργούς ότι προκάλεσαν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση μεγάλη ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες.

Η αποπομπή του Ιντάν από το Λικούντ αποκτά παράλληλα ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς πρόκειται για πρόσωπο που επί σειρά ετών διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με το κόμμα του Νετανιάχου.

Η απεργία έφερε τη ρήξη με τον Νετανιάχου

Ο Πινχάς Ιντάν είχε παρουσία που ξεπερνούσε τα στενά όρια της συνδικαλιστικής δράσης. Από τη θέση του επικεφαλής των εργαζομένων στην Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ είχε αποκτήσει σημαντική επιρροή, ενώ οι σχέσεις του με το Λικούντ ήταν μακροχρόνιες.

Κατά το παρελθόν, μάλιστα, το όνομά του είχε βρεθεί στο επίκεντρο δημοσιευμάτων σχετικά με επαφές ανάμεσα σε συνδικαλιστικούς παράγοντες και την πολιτική ηγεσία.

Η τελευταία κινητοποίηση, ωστόσο, φαίνεται πως οδήγησε τις δύο πλευρές σε οριστική σύγκρουση, με την πλευρά Νετανιάχου να επιλέγει την άμεση απομάκρυνση του μέχρι πρότινος κομματικού στελέχους.

Σκληρή στάση της κυβέρνησης για τις απεργίες σε κρίσιμες υποδομές

Ο Νετανιάχου είχε καταστήσει σαφές ότι θα υπάρξουν συνέπειες για όσους εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επιμένει ότι αιφνιδιαστικές κινητοποιήσεις σε υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, δεν μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να συνυπολογίζονται οι επιπτώσεις στους ταξιδιώτες και στην οικονομική δραστηριότητα.

Οι εργαζόμενοι, από την άλλη πλευρά, αποδίδουν τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στο «Μπεν Γκουριόν» στην υποστελέχωση και στις συνθήκες εργασίας.

Η υπόθεση αποκτά πλέον και εσωκομματική διάσταση για το Λικούντ, καθώς η απομάκρυνση ενός επί χρόνια προβεβλημένου συνδικαλιστικού στελέχους δημιουργεί ένα ακόμη μέτωπο για τον Νετανιάχου σε μια περίοδο έντονων πολιτικών πιέσεων.