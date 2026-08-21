Έντονες και συχνά βαθιά μεταμορφωτικές εμπειρίες περιγράφουν άνθρωποι που βρέθηκαν πολύ κοντά στον θάνατο, με νέα έρευνα να δείχνει ότι για πολλούς από αυτούς η εμπειρία αυτή αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη ζωή, τις σχέσεις, την πίστη και τον ίδιο τον θάνατο.

Περίπου το 15% των βαριά ασθενών αναφέρουν ότι έχουν βιώσει μια επιθανάτια εμπειρία, γνωστή διεθνώς ως near-death experience (NDE). Οι περιγραφές ποικίλλουν και μπορεί να περιλαμβάνουν την αίσθηση ότι κάποιος βρίσκεται έξω από το σώμα του, την παρουσία ενός αγαπημένου προσώπου που έχει πεθάνει, την εικόνα ενός έντονου φωτός, μια γρήγορη «αναδρομή» σημαντικών στιγμών της ζωής ή ένα βαθύ αίσθημα γαλήνης.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια θέλησαν να εξετάσουν πώς επηρεάζονται οι άνθρωποι μετά από μια τέτοια εμπειρία και ποιους τρόπους βρίσκουν για να την επεξεργαστούν ψυχολογικά. Για τον σκοπό αυτό μελέτησαν τις απαντήσεις 167 ανθρώπων που δήλωσαν ότι είχαν βιώσει NDE.

Αλλάζουν πίστη και αντίληψη για τον θάνατο

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα ήταν ότι σχεδόν το 70% των συμμετεχόντων ανέφερε σημαντικές αλλαγές στις θρησκευτικές ή πνευματικές του πεποιθήσεις, αλλά και στον φόβο που ένιωθε απέναντι στον θάνατο.

Ένας από τους συμμετέχοντες έγραψε στο ερωτηματολόγιο: «Η επιθανάτια εμπειρία μου ήταν πολύ σημαντική. Ξέρω ότι δεν θα είμαι ποτέ ξανά ο ίδιος άνθρωπος, γι’ αυτό χρειάζομαι καθημερινά συνεχή περισυλλογή και εσωτερική δουλειά».

Για αρκετούς, η εμπειρία λειτούργησε και ως αφορμή για επανεξέταση των προσωπικών τους σχέσεων. Περισσότερο από το 20% ανέφερε ότι στη συνέχεια οδηγήθηκε σε διαζύγιο ή χωρισμό, ενώ ακόμη περισσότεροι μίλησαν για σοβαρές δυσκολίες ή ανατροπές στις σχέσεις τους.

Παράλληλα, η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση εμφανίστηκαν επανειλημμένα στις απαντήσεις.

Ένας συμμετέχων χαρακτήρισε την εμπειρία του «δίκοπο μαχαίρι», εξηγώντας ότι τον άλλαξε σε τεράστιο βαθμό, αλλά φοβόταν να τη μοιραστεί με άλλους επειδή ανησυχούσε ότι θα τον κρίνουν.

Δυσκολεύονται να βρουν ανθρώπους που να τους καταλαβαίνουν

Το 64% των ερωτηθέντων αναζήτησε βοήθεια από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, πνευματικούς συμβούλους ή διαδικτυακές κοινότητες. Από αυτούς, το 78% δήλωσε ότι η υποστήριξη που έλαβε ήταν χρήσιμη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ακόμη ότι όσο πιο έντονη ήταν η επιθανάτια εμπειρία, τόσο πιθανότερο ήταν το άτομο να αναζητήσει βοήθεια στη συνέχεια.

Ωστόσο, αρκετοί συμμετέχοντες περιέγραψαν δυσκολίες στο να βρουν κατάλληλη υποστήριξη ή να μιλήσουν για όσα έζησαν. Ένας από αυτούς ανέφερε ότι όταν απευθύνθηκε σε εκκλησία, του απάντησαν: «Δεν ασχολούμαστε με αυτό εδώ».

Άλλος συμμετέχων έγραψε: «Έπειτα από μερικές προσπάθειες, ειλικρινά δεν ένιωθα ότι κάποιος μπορούσε να το κατανοήσει σε βάθος… όλες οι απαντήσεις ήταν τυπικές και χωρίς έμπνευση· πολύ απογοητευτικό».

Ένας ακόμη σημείωσε: «Η εμπειρία μου με έκανε να νιώθω ότι οι άνθρωποι γύρω μου δεν καταλάβαιναν το μέγεθος όσων πέρασα, οπότε πίστευα ότι ούτε οι υπόλοιποι θα ενδιαφέρονταν».

Στόχος η καλύτερη υποστήριξη των ανθρώπων με NDE

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια εκτιμούν ότι η μελέτη μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη καλύτερων τρόπων στήριξης για ανθρώπους που έχουν βιώσει επιθανάτιες εμπειρίες, καθώς οι ιδιαίτερες ψυχολογικές τους ανάγκες παραμένουν σχετικά ανεξερεύνητες.

Η Μαριέτα Πεχλιβάνοβα, από το Τμήμα Ψυχιατρικής και Νευροσυμπεριφορικών Επιστημών του UVA Health, δήλωσε: «Η έρευνα σχετικά με το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτούς τους ασθενείς και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους παραμένει ακόμη περιορισμένη».

Και πρόσθεσε: «Ελπίζουμε να αρχίσουμε να καλύπτουμε αυτό το κενό και να ενθαρρύνουμε και άλλους ερευνητές, ιδιαίτερα κλινικούς, να αφιερώσουν χρόνο και φροντίδα στη διερεύνηση αυτών των ερωτημάτων».