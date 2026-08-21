Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις σε βάρος φερόμενου δικτύου χρηματοδότησης της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας παράλληλα τους στενούς δεσμούς της λιβανέζικης οργάνωσης με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών γνωστοποίησε ότι τροποποιήθηκε ο νομικός χαρακτηρισμός της Χεζμπολάχ ως τρομοκρατικής οργάνωσης, ώστε να αναφέρεται πλέον ότι δρα «στην υπηρεσία του ιρανικού καθεστώτος υπό τις εντολές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν», και ειδικότερα της επίλεκτης Δύναμης Κουντς.

Η Ουάσινγκτον είχε χαρακτηρίσει τη Χεζμπολάχ «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» το 1997, ενώ το 2001 την είχε εντάξει και στον κατάλογο των «ειδικά χαρακτηρισμένων παγκόσμιων τρομοκρατικών οργανώσεων».

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξήγησε ότι η νέα διατύπωση «διευκρινίζει ότι η Χεζμπολάχ αποτελεί πληρεξούσιο του Ιράν και όχι μια αυτόνομη επιχείρηση, όπως υπονοούσε ο προηγούμενος χαρακτηρισμός».

«Αυτό υπογραμμίζει ότι η Χεζμπολάχ δρα με ελάχιστο έως καθόλου σεβασμό στην κυριαρχία του Λιβάνου, στον λιβανέζικο λαό ή στο λιβανέζικο κράτος», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται να προστεθεί σε σειρά αμερικανικών μέτρων των προηγούμενων ετών, τα οποία, όπως ανέφερε, έχουν καταγράψει επανειλημμένα την επιχειρησιακή, οικονομική και υλικοτεχνική διασύνδεση μεταξύ της Χεζμπολάχ και της Δύναμης Κουντς.

Χαρακτήρισε μάλιστα τη Χεζμπολάχ «προέκταση» της Δύναμης Κουντς, προσθέτοντας ότι «δεν είναι λιβανέζικο κίνημα αντίστασης», όπως αυτοχαρακτηρίζεται η οργάνωση.

Κυρώσεις σε δέκα πρόσωπα

Το νέο πακέτο αμερικανικών κυρώσεων αφορά δέκα άτομα, τα οποία φέρονται να συμμετέχουν σε δίκτυο μεταφοράς χρημάτων προς τη Χεζμπολάχ, η οποία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σειρά περιοριστικών μέτρων από τις ΗΠΑ.

«Το δίκτυο χρησιμοποιεί μεταφορείς χρημάτων που ταξιδεύουν με εμπορικές αεροπορικές πτήσεις μεταξύ Λιβάνου, Τουρκίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Ιράν για τη μεταφορά έως και εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ διαφορετικών δικαιοδοσιών, παρέχοντας στη Χεζμπολάχ έναν τρόπο να αποκτά ξένο συνάλλαγμα εκτός του επίσημου χρηματοπιστωτικού συστήματος και να παρακάμπτει τις κυρώσεις», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.