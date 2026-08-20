Άγριο επεισόδιο με τραυματισμούς και συλλήψεις σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Σκιάθο, όταν ένας οδηγός ταξί και δύο Βρετανοί τουρίστες, ο ένας ανήλικος, ενεπλάκησαν σε συμπλοκή έπειτα από διαπληκτισμό που ξεκίνησε μέσα στο όχημα.

Το περιστατικό άρχισε όταν οι δύο τουρίστες επιβιβάστηκαν σε ταξί για να επιστρέψουν στο κατάλυμά τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια φαινομενικά ασήμαντη διαφωνία σχετικά με το άνοιγμα του παραθύρου της πίσω πόρτας εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε έντονη αντιπαράθεση.

Οι τόνοι ανέβηκαν γρήγορα και ακολούθησε συμπλοκή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τόσο ο οδηγός όσο και ο ανήλικος Βρετανός.

Ράμματα στο κεφάλι για τον οδηγό ταξί

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου έφτασαν άμεσα στο σημείο και ακινητοποίησαν τους δύο τουρίστες.

Ο οδηγός του ταξί, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, όπου οι γιατροί τού έκαναν ράμματα.

Ελαφρύτερα τραυματίστηκε και ο ανήλικος που συμμετείχε στο επεισόδιο.

Συνελήφθησαν οι δύο Βρετανοί και ο οδηγός ταξί

Μετά το περιστατικό οι δύο Βρετανοί τουρίστες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Συνελήφθη όμως και ο οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης σε αδύναμο άτομο, λόγω της εμπλοκής του ανήλικου στη συμπλοκή.

Οι Αρχές προχώρησαν επιπλέον στη σύλληψη του πατέρα ενός εκ των Βρετανών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Έρευνα για το πώς ξέφυγε η κατάσταση

Το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να εξακριβωθεί με ακρίβεια η αλληλουχία των γεγονότων και ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πώς η αρχική λεκτική αντιπαράθεση μέσα στο ταξί κατέληξε σε σωματική σύγκρουση, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν καταθέσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το επεισόδιο.