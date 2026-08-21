Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, τοπική ώρα, στο νότιο Περού και έγινε αισθητός σε εκτεταμένες περιοχές, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).

Η δόνηση καταγράφηκε στις 13:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας), με το εστιακό της βάθος να υπολογίζεται στα 99 χιλιόμετρα. Κατά το USGS, το επίκεντρο εντοπίστηκε στην επαρχία Παρινακότσας, στον νομό Αγιακούτσο, περίπου 800 χιλιόμετρα νότια της Λίμα.

Το ινστιτούτο γεωφυσικής του Περού εκτίμησε από την πλευρά του ότι ο σεισμός ήταν 7,2 βαθμών και ότι το εστιακό βάθος ήταν 108 χιλιόμετρα. Κατέγραψε τουλάχιστον μια μετασεισμική δόνηση, 4,2 βαθμών, στις 16:30 (τοπική ώρα· 00:30 ώρα Ελλάδας).

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από περουβιανά μέσα ενημέρωσης εικονίζει βράχους που αποκολλήθηκαν από λόφους γύρω από την Κορακόρα, πόλη κάπου 10.000 κατοίκων, την πλησιέστερη στο επίκεντρο, στον νομό Αγιακούτσο.

⚠️ UPDATE: A powerful magnitude 6.7-7.2 earthquake has struck the Ayacucho region of southern Peru.



The tremor hit at a depth of 67 km, centered near Coracora, and it was widely felt.



Sismo – Perú – Andahuaylas – Apurímac – Coracora – Temblor – Terremoto https://t.co/BBS8T5u8wL pic.twitter.com/lse0pkIPOb — GeoTechWar (@geotechwar) August 20, 2026

Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για τρεις ελαφριά τραυματίες, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ραφαέλ Μπελαούντε απευθυνόμενος στο Κογκρέσο, προσθέτοντας πως διαπιστώθηκαν ζημιές σε 22 κατοικίες, έξι σχολεία και δώδεκα ιατρικά κέντρα. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία αποτίμησης βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

«Ο πληθυσμός αντέδρασε, βγήκε έξω, προστατεύτηκε» και «ελπίζουμε ότι δεν έχουμε ζημιές που θα πλήξουν τον κόσμο», είπε ο δήμαρχος Γιόνι Οδόν σε περουβιανό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός από λίγο ως πολύ σε διάφορους νομούς, σημείωσε το ινστιτούτο πολιτικής προστασίας. Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έγινε αισθητός στους νομούς Κούσκο, Αρεκίπα, Ίκα και Απουρίμακ.

Τον αισθάνθηκαν και κάτοικοι της πρωτεύουσας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Πολύ ισχυρές δονήσεις, άνω των 7 βαθμών, έπληξαν τη Βενεζουέλα τον Ιούνιο και την Κολομβία –με την οποία γειτονεύει το Περού– τον Αύγουστο, αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κι εκτεταμένες καταστροφές.