Έγιναν γνωστοί σε πολύ μικρή ηλικία και πρωταγωνίστησαν σε ταινίες και σειρές που σημάδεψαν τη δεκαετία του 2000. Για πολλούς ήταν τα παιδιά-σταρ που μεγάλωσαν μπροστά στις κάμερες. Κάποιοι όμως δεν πρόλαβαν να φτάσουν ούτε τα 40.

Ο θάνατος της Χέιντεν Πανετιέρ στις 16 Αυγούστου, σε ηλικία μόλις 36 ετών, επανέφερε στο προσκήνιο τις ιστορίες αρκετών νεαρών ηθοποιών και μουσικών που έφυγαν πρόωρα και παρουσιάζονται σε δημοσίευμα του People.

Χέιντεν Πανετιέρ – 36 ετών

Η Πανετιέρ ξεκίνησε την καριέρα της μόλις στα 4 χρόνια της, υποδυόμενη τη Λίζι Σπάλντινγκ στη σειρά Guiding Light. Ακολούθησαν οι ταινίες Remember the Titans, Bring It On και Ice Princess, αλλά και οι τηλεοπτικές επιτυχίες Heroes και Nashville.

Το 2022 είχε μιλήσει ανοιχτά για τον εθισμό της στα οπιοειδή και το αλκοόλ, καθώς και για την επιλόχεια κατάθλιψη. «Ήμουν στην κορυφή του κόσμου και τα κατέστρεψα όλα», είχε πει, περιγράφοντας τη μακρά μάχη της με τον εθισμό. «Νόμιζα ότι είχα φτάσει στον πάτο, αλλά μετά άνοιγε μια καταπακτή».

Η ηθοποιός πέθανε στις 16 Αυγούστου, με τον θάνατό της να αποδίδεται σε ύποπτη υπερβολική δόση. Ο πατέρας της, Άλαν, τη χαρακτήρισε «μια απίστευτη φωτεινή παρουσία και μια δύναμη της φύσης».

Μισέλ Τράχτενμπεργκ – 39 ετών

Η συμπρωταγωνίστρια της Πανετιέρ στο Ice Princess, Μισέλ Τράχτενμπεργκ, ξεκίνησε να εμφανίζεται στην τηλεόραση μόλις στα 8 της χρόνια, στη σειρά The Adventures of Pete & Pete.

Αργότερα έγινε γνωστή μέσα από τα All My Children, Buffy the Vampire Slayer και, φυσικά, το Gossip Girl, όπου υποδύθηκε την Τζορτζίνα Σπαρκς.

Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις 26 Φεβρουαρίου 2025 και πέθανε σε ηλικία 39 ετών. Ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης κατέληξε ότι ο θάνατός της προήλθε από επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη και χαρακτηρίστηκε φυσικός.

Λι Τόμπσον Γιανγκ – 29 ετών

Ο Λι Τόμπσον Γιανγκ έγινε γνωστός ως πρωταγωνιστής της σειράς του Disney The Famous Jett Jackson από το 1998 έως το 2001.

Αργότερα εμφανίστηκε μεταξύ άλλων στα Friday Night Lights και Rizzoli & Isles. Πέθανε το 2013, σε ηλικία μόλις 29 ετών. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατός του προήλθε από αυτοπυροβολισμό. Ο ηθοποιός λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για κατάθλιψη, χωρίς να εντοπιστούν παράνομες ουσίες στον οργανισμό του.

Άαρον Κάρτερ – 34 ετών

Ο Άαρον Κάρτερ, μικρότερος αδελφός του Νικ Κάρτερ των Backstreet Boys, έγινε ποπ είδωλο πριν καν φτάσει στην εφηβεία, με επιτυχίες όπως I Want Candy και Aaron’s Party (Come Get It).

Παρά την τεράστια επιτυχία του, τα επόμενα χρόνια μίλησε ανοιχτά για τους εθισμούς του, την κατάχρηση ουσιών και τα προβλήματα ψυχικής υγείας.

Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Καλιφόρνια τον Νοέμβριο του 2022, σε ηλικία 34 ετών. Ο ιατροδικαστής απέδωσε τον θάνατό του σε πνιγμό, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε κάνει χρήση ουσιών που συνέβαλαν στην απώλεια των αισθήσεών του.

Κάμερον Μπόις – 20 ετών

Ο Κάμερον Μπόις ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της Disney. Έπαιξε σε ταινίες όπως Mirrors, Grown Ups και Grown Ups 2, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστός ως Κάρλος στη σειρά ταινιών Descendants.

Πέθανε στον ύπνο του τον Ιούλιο του 2019, μόλις 20 ετών, από επιληπτική κρίση που συνδεόταν με επιληψία, μια πάθηση για την οποία λάμβανε θεραπεία.

Ντέιβι Τσέις – 35 ετών

Η Ντέιβι Τσέις έγινε γνωστή ως η φωνή της Λίλο στην ταινία Lilo & Stitch, ενώ υποδύθηκε τη Σαμάρα Μόργκαν στο The Ring.

Πέθανε στις 16 Ιουνίου 2026, σε ηλικία 35 ετών. Αρχικά έγινε γνωστό ότι είχε υποστεί μηνιγγίτιδα και σοβαρές λοιμώξεις που οδήγησαν σε σηψαιμία. Αργότερα, ο ιατροδικαστής ανέφερε ως αιτία θανάτου το AIDS, με άλλους σημαντικούς παράγοντες να περιλαμβάνουν χρόνια χρήση πολλαπλών ουσιών.

Σόγιερ Σουίτεν – 19 ετών

Ο Σόγιερ Σουίτεν έγινε γνωστός μαζί με τον δίδυμο αδελφό του, Σάλιβαν, ως ένας από τους γιους του Ρέι Ρομάνο στη σειρά Everybody Loves Raymond.

Μετά το τέλος της σειράς απομακρύνθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Τον Απρίλιο του 2015 πέθανε από αυτοκτονία σε ηλικία μόλις 19 ετών.

Άντον Γέλτσιν – 27 ετών

Ο Άντον Γέλτσιν ξεκίνησε από παιδί ως ηθοποιός σε σειρές όπως ER και The Practice, πριν αποκτήσει διεθνή αναγνώριση μέσα από τις ταινίες Star Trek και Terminator Salvation.

Πέθανε τον Ιούνιο του 2016, στα 27 του χρόνια, σε ένα τραγικό δυστύχημα. Το Jeep του κύλησε προς τα πίσω και τον παγίδευσε ανάμεσα στο όχημα και την πύλη του σπιτιού του στο Λος Άντζελες.

Κέβιν Κλαρκ – 32 ετών

Ο Κέβιν Κλαρκ μπορεί να είχε έναν από τους ελάχιστους κινηματογραφικούς ρόλους της καριέρας του, όμως ως ο ντράμερ, Φρέντι Τζόουνς, στο School of Rock άφησε το δικό του αποτύπωμα.

Τον Μάιο του 2021 παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, ενώ έκανε ποδήλατο στο Σικάγο. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ήταν 32 ετών.

Η κοινή τους ιστορία είναι αυτή μιας γενιάς παιδιών που γνώρισαν τη φήμη πολύ νωρίς. Κάποιοι κατάφεραν να συνεχίσουν την καριέρα τους για χρόνια, άλλοι αντιμετώπισαν εθισμούς ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Κανείς όμως δεν πρόλαβε να δει τα 40.