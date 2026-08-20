Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ, μεταφέροντας περίπου 5.000 στρατιώτες. Η μετακίνηση ξεκίνησε την Πέμπτη, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, αμέσως μόλις κατέφθασε στην περιοχή η ομάδα μάχης που το αντικαθιστά.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσίευσε φωτογραφία του USS George Washington, το οποίο επιχειρούσε προηγουμένως στην Ασία, να πλέει πλέον στην Αραβική Θάλασσα. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε τις αρχικές πληροφορίες της Wall Street Journal σχετικά με την αντικατάσταση του Lincoln για την υποστήριξη των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων.



Σε αίτημα για σχολιασμό, η CENTCOM παρέπεμψε στη δήλωση που έκανε το Σάββατο ο διοικητής της, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο οποίος ευχήθηκε στους ναύτες και τους πεζοναύτες «ούριο άνεμο και καλές θάλασσες στο ταξίδι της επιστροφής».

Μία από τις μεγαλύτερες αποστολές από τον Ψυχρό Πόλεμο

Το USS Abraham Lincoln βρίσκεται σε υπηρεσία από τον Νοέμβριο του 2025. Η εννεάμηνη αυτή αναδιάταξη καταγράφεται ως μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Αρχικά το αεροπλανοφόρο είχε αναπτυχθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, όμως τον Ιανουάριο μεταφέρθηκε στη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Καταγγελίες για άθλιες συνθήκες και κρίση ψυχικής υγείας

Τις τελευταίες εβδομάδες, πλήθος στρατιωτικών έντυπων έφερε στο φως σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης στο πλοίο. Το Navy Times ανέφερε ότι πολλοί ναύτες προσπάθησαν να πηδήξουν στη θάλασσα.

Το Stars and Stripes αποκάλυψε πως οικογένειες των μελών του πληρώματος άσκησαν πιέσεις στον υπηρεσιακό υπουργό Ναυτιλίας, Χανγκ Κάο, καταγγέλλοντας σοβαρή επιδείνωση της ψυχικής υγείας των δικών τους ανθρώπων.

Επιπλέον, ο βουλευτής των Δημοκρατικών Μάικ Λέβιν εξέφρασε έντονο προβληματισμό για ντους γεμάτα μούχλα, χαλασμένες τουαλέτες, ελλείψεις σε βασικά είδη υγιεινής όπως σαπούνι και οδοντόκρεμες, καθώς και για δελτίο στο φαγητό — καταγγελίες που επιβεβαιώθηκαν και από άλλα μέσα ενημέρωσης.

Η απάντηση της ηγεσίας και η κάλυψη από τον Τραμπ

Παρά τους ισχυρισμούς για κρίση ψυχικής υγείας, ο Ναύαρχος Κούπερ υποστήριξε ότι το Lincoln είχε «από τους χαμηλότερους αριθμούς περιστατικών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία» σε σύγκριση με άλλα αεροπλανοφόρα, σύμφωνα με άρθρο του Forbes.



Σε άρθρο γνώμης στη Wall Street Journal, ο ίδιος επέμεινε ότι «τα ζητήματα που αφορούν το φαγητό, το ζεστό νερό και άλλες ανησυχίες που εγέρθηκαν πριν από μήνες αντιμετωπίστηκαν από τη διοίκηση και επιλύθηκαν», παραδεχόμενος ωστόσο πως «το πλήρωμα είναι κουρασμένο, αλλά συνεχίζει να δίνει το εκατό τοις εκατό».



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις αιτιάσεις αποκαλώντας τις «ψευδές ρεπορτάζ του CNN», επιμένοντας ότι ενημερώθηκε από ναύαρχο πως το σκάφος είναι «εξαιρετικά συντηρημένο και φροντισμένο στο έπακρο».