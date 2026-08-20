Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και δύο μηνών καταδικάστηκε ένας 35χρονος Βρετανός απατεώνας, που κατάφερε να αποσπάσει περισσότερες από 68.000 λίρες (άνω των 79.000 ευρώ) από τέσσερις γυναίκες, τις οποίες προσέγγισε μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Tinder. Ο Τζόζεφ Γκίμπσον παρουσιαζόταν ως εκατομμυριούχος με ακίνητα, σκάφη και περιουσία 440 εκατ. λιρών, ενώ προσποιήθηκε ακόμη και ότι έπασχε από καρκίνο.

Ο Γκίμπσον είχε στήσει έναν ιστό από ψέματα, παρουσιάζοντας τον εκατομμυριούχο επιχειρηματία με ακίνητα στο Ντουμπάι, το Λονδίνο και τη Σιγκαπούρη, σκάφη, ελικόπτερα και περιουσία 440 εκατομμυρίων λιρών.



Παράλληλα, ισχυριζόταν ότι είχε υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις SBS.

Το ψεύτικο δράμα με τον καρκίνο και η οικονομική καταστροφή

Πίσω από τη λαμπερή εικόνα κρυβόταν ένας χειριστικός απατεώνας. Στην πρώτη περίπτωση, έπεισε ιδιοκτήτρια επιχείρησης να του δώσει πάνω από 5.200 λίρες, ενώ έφτασε στο σημείο να προσποιηθεί ότι πάσχει από καρκίνο, στέλνοντας φωτογραφία μέσα από νοσοκομείο.



Το θύμα έμεινε τελικά με μόλις 93 πένες στον τραπεζικό του λογαριασμό.

A man who defrauded four people out of tens of thousands of pounds by claiming he was a multi-millionaire ex-soldier with cancer has been jailed for three years and two months.



Joseph Gibson met two of his victims on the dating app Tinder, targeted one of their relatives, and… pic.twitter.com/u3lZc2TtoE — Hits Radio News (@HitsRadioNews) August 20, 2026

Σε άλλη περίπτωση, έπεισε γυναίκα να του εμπιστευτεί αποταμιεύσεις 10.000 λιρών για δήθεν επενδύσεις, ενώ αργότερα την ώθησε να πάρει δάνειο για ιδιωτική θεραπεία του.



Η γυναίκα κατέρρευσε οικονομικά και ψυχολογικά, ενώ συγγενικό της πρόσωπο έχασε επιπλέον 18.000 λίρες.

Θύμα και συνταξιούχος καπετάνιος

Τέταρτο θύμα του υπήρξε ένας συνταξιούχος καπετάνιος, από τον οποίο ισχυρίστηκε ότι αγόρασε γιοτ 7 εκατομμυρίων λιρών μετά από πώληση οπλικών συστημάτων στις ΗΠΑ, καταστρέφοντας τα σχέδια του ηλικιωμένου για ταξίδια.

Ο δικαστής απέρριψε τους ισχυρισμούς του Γκίμπσον ότι μπορούσε να αποζημιώσει τα θύματα, χαρακτηρίζοντάς τον «απλώς έναν απατεώνα».



Παράλληλα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων ώστε να επιστραφούν τα χρήματα στις παθούσες, σύμφωνα με την Mirror.