Η ιστορία της Τάμσιν αποτελεί ένα χαρακτηριστικό και σκληρό παράδειγμα της λεγόμενης «δια ζώσης ρομαντικής απάτης», ενός φαινομένου που τα τελευταία χρόνια αρχίζει να αναγνωρίζεται πιο σοβαρά από τις Aρχές. Μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών, η ζωή της διαλύθηκε ολοκληρωτικά: έχασε τον γάμο της, το σπίτι της, τη δουλειά της, τις οικονομίες της και βρέθηκε αντιμέτωπη με δεκάδες χιλιάδες λίρες χρέους, ύστερα από μια σχέση με έναν άνδρα που αποδείχθηκε αδίστακτος χειραγωγός.

Η Τάμσιν γνώρισε τον Μάικ το καλοκαίρι του 2022. Εκείνος εργαζόταν ως μηχανικός σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων, από το οποίο εκείνη περνούσε δύο φορές την ημέρα πηγαίνοντας και επιστρέφοντας από τη δουλειά της. Αρχικά αντάλλασσαν έναν απλό χαιρετισμό, ένα «καλημέρα» ή «καλησπέρα», συνοδευόμενο από ένα χαμόγελο. Με τον καιρό, οι σύντομες κουβέντες έγιναν πιο προσωπικές, μέχρι που, έξι μήνες αργότερα, αντάλλαξαν αριθμούς τηλεφώνου.

Μέσα σε δύο χρόνια, η ζωή της είχε καταστραφεί. Είχε εγκαταλείψει τον γάμο της, χάσει το σπίτι της, παραιτηθεί από τη δουλειά της, πουλήσει το αυτοκίνητο και το κινητό της τηλέφωνο, ξοδέψει όλες τις οικονομίες της και δημιουργήσει χρέη δεκάδων χιλιάδων λιρών. Σύμφωνα με το τρέχον πλάνο αποπληρωμής, θα χρειαστούν ακόμη οκτώμισι χρόνια για να εξοφλήσει τους πιστωτές της. Η ίδια δυσκολεύεται να αφηγηθεί την ιστορία της, νιώθοντας ντροπή και αμηχανία, έχοντας δίπλα της έναν υποστηρικτικό λειτουργό από την Υπηρεσία Υποστήριξης Θυμάτων. Συχνά διακόπτει για να πει ότι «ακούγεται ηλίθιο» ή ότι δεν μπορεί να καταλάβει πώς παρασύρθηκε τόσο. Στην πραγματικότητα, πέρασε δύο χρόνια δίπλα σε έναν ψυχοπαθή, έναν έμπειρο χειραγωγό. Ο άνδρας αυτός βρίσκεται σήμερα στη φυλακή, εκτίοντας ποινή 22 ετών, όχι όμως για απάτη σε βάρος της Τάμσιν, καθώς, όπως της είπαν οι αρχές, η περίπτωσή της «δεν θα στεκόταν στο δικαστήριο».

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πρόοδος στην κατανόηση της «δια ζώσης ρομαντικής απάτης», με χαρακτηριστική την πρόσφατη καταδίκη του Νάιτζελ Μπέικερ. Η ποινή των 17 ετών που του επιβλήθηκε για απάτη μέσω ψευδούς παράστασης θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει επιβληθεί ποτέ για το συγκεκριμένο έγκλημα. Ο Μπέικερ στόχευε ανύπαντρες μητέρες, διαζευγμένες γυναίκες και γυναίκες που είχαν πρόσφατα πενθήσει, μεταξύ των οποίων μια διαζευγμένη αστυνομικός με δύο παιδιά και μια λογίστρια. Τις παγίδευε σε ανύπαρκτα «επενδυτικά σχέδια» και τις έπειθε να λάβουν δάνεια για να τον βοηθήσουν σε υποτιθέμενες προσωπικές κρίσεις, οδηγώντας τες σε οικονομική καταστροφή και, σε μία περίπτωση, σε απόπειρα αυτοκτονίας. Στη δίκη καταγράφηκαν πέντε θύματα που έχασαν συνολικά πάνω από 900.000 λίρες, αν και η αστυνομία εκτιμά ότι τα θύματα είναι πολύ περισσότερα, με τη δράση του να εκτείνεται έως τη δεκαετία του 1990.

Η Άννα Ρόου, συνιδρύτρια της οργάνωσης και δεξαμενής σκέψης LoveSaid για την υποστήριξη θυμάτων ρομαντικής απάτης, δηλώνει ότι δεν εκπλήσσεται από τη στάση των Aρχών. Η LoveSaid ιδρύθηκε το 2022 από την ίδια και τη Σεσίλιε Φιέλχοϊ, θύμα του απατεώνα Σάιμον Λεβίεφ, ο οποίος καταδικάστηκε το 2019 για απάτη, πλαστογραφία και κλοπή και έγινε γνωστός μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix «Ο Απατεώνας του Tinder». Οι δύο γυναίκες υποστηρίζουν σήμερα 75 έως 100 θύματα την εβδομάδα, τόσο από διαδικτυακές όσο και από δια ζώσης σχέσεις. Όπως επισημαίνει η Ρόου, για χρόνια οι γυναίκες άκουγαν από την αστυνομία ότι επρόκειτο για «αστική υπόθεση» ή για μια «σχέση που απλώς πήγε στραβά».

Παρόμοιες υποθέσεις έχουν έρθει στο φως και πρόσφατα. Ο Κρίστοφερ Χάρκινς παρουσιαζόταν ως επιτυχημένος επιχειρηματίας σε εφαρμογές γνωριμιών και κατάφερε να αποσπάσει συνολικά 214.000 λίρες από εννέα γυναίκες. Παράλληλα, καταδικάστηκε και για σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού. Αντίστοιχα, το 2023 ο Ντέιβιντ Τσέκλεϊ καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκισης για απάτη σε βάρος τουλάχιστον 10 γυναικών, ενώ το 2024 ο Σίαραν ΜακΝαμάρα καταδικάστηκε σε επτά χρόνια για την εξαπάτηση τεσσάρων γυναικών, από τις οποίες απέσπασε πάνω από 300.000 λίρες.

Σύμφωνα με την Άννα Ρόου, οι μέθοδοι της διαδικτυακής και της δια ζώσης ρομαντικής απάτης είναι σχεδόν ίδιες. Περιλαμβάνουν έντονο «love bombing», συναισθηματική χειραγώγηση, πρόκληση οίκτου και σταδιακό «gaslighting». Στη δια ζώσης απάτη, όμως, προστίθεται και το τραύμα της σωματικής εγγύτητας, που εντείνει την ψυχολογική βλάβη.

Όταν η Τάμσιν γνώρισε τον Μάικ, πλησίαζε τα 50 και βρισκόταν σε μια δύσκολη φάση ζωής. Ζούσε στη νοτιοανατολική Αγγλία με την έφηβη κόρη της και τον σύζυγό της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη σχεδόν 20 χρόνια και ήταν η βασική οικονομική στήριξη της οικογένειας. Ο Μάικ, δέκα χρόνια μεγαλύτερός της, παρουσιαζόταν ως διαζευγμένος, χριστιανός, με σημαντική περιουσία σε ακίνητα και επιχειρήσεις. Σύντομα της αποκάλυψε ότι έπασχε από καρκίνο, μια αφήγηση που, σύμφωνα με τη Ρόου, εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε περίπτωση ρομαντικής απάτης, καθώς δημιουργεί αίσθημα επείγοντος και σιωπεί κάθε αμφιβολία.

Η σχέση κλιμακώθηκε γρήγορα, με σχέδια για κοινό μέλλον, μέχρι που ο Μάικ ισχυρίστηκε ότι ο καρκίνος του ήταν τελικού σταδίου, όπως αναφέρει ο Guardian. Η Τάμσιν άρχισε να πληρώνει για ξενοδοχεία, ταξίδια και καθημερινά έξοδα, ενώ εκείνος ισχυριζόταν ότι αγόραζε ακίνητα και επιχειρήσεις στο όνομά της. Παραιτήθηκε από τη δουλειά της, πούλησε τα αυτοκίνητά της και, ταξιδεύοντας μαζί του σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, άδειασε τους λογαριασμούς της και στηρίχθηκε σε πιστωτικές κάρτες και δανεικά από φίλους και συγγενείς.

Όταν τα χρήματα τελείωσαν, έφτασαν να κοιμούνται στο αυτοκίνητό της. Τελικά, η Τάμσιν επέστρεψε στο πατρικό της σπίτι, όπου πληροφορήθηκε ότι ο Μάικ καταζητούνταν για πολλαπλά σεξουαλικά αδικήματα. Συνελήφθη την ίδια ημέρα.

Σήμερα, δύο χρόνια μετά, η Τάμσιν βρίσκεται ακόμη στην αρχή της ανάρρωσης. Ζώντας με τους γονείς της, πούλησε προσωπικά της αντικείμενα για να αρχίσει να αποπληρώνει τα χρέη της, βρήκε εργασία και με τη βοήθεια της Υπηρεσίας Υποστήριξης Θυμάτων, ρύθμισε οφειλές ύψους 50.000 λιρών. Παρά τη ντροπή και την ενοχή που νιώθει, προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της, γνωρίζοντας ότι, όπως σημειώνει η Άννα Ρόου, τα θύματα ρομαντικής απάτης συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο το τραύμα, αλλά και την κοινωνική κατηγορία ότι «ήταν ανόητα».