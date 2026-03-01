Στο τέλος της σεζόν ο Κώστας Φορτούνης αναμένεται να αποχωρήσει από την Αλ Καλίτζ, καθώς δεν επιθυμεί να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας και θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό να έχει την πόρτα του ανοιχτή.

Ωστόσο, φαίνεται πως δεν θα αποχωρήσει μόνο αυτός από τον σύλλογο, καθώς σύμφωνα με την «Alyaum» από την τεχνική ηγεσία της ομάδας θα αποχωρήσει και ο Γιώργος Δώνης.

«Έμπιστες πηγές αποκάλυψαν ότι η διοίκηση της ομάδας Αλ Καλίτζ αποφάσισε ότι ο Έλληνας προπονητής Γιώργος Δώνης και ο συμπατριώτης του ποδοσφαιριστής Κώστας Φορτούνης θα αποχωρήσουν από τον σύλλογο στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τόσο ο προπονητής όσο και ο Φορτούνης, οι οποίοι αποτελούν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για την πορεία της ομάδας στη Saudi Pro League δεν θα συνεχίσουν μαζί. Η τρέχουσα σεζόν θα είναι η τελευταία τους στην Καλίτζ.

Ο Φορτούνης, έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν, ηγούμενος στα στατιστικά της ομάδας και προσφέροντας σημαντικά στην επίδοση της, ωστόσο η διοίκηση δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία για ανανέωση του συμβολαίου του», αναφέρει το δημοσίευμα.