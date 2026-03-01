Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, αποκάλυψε ότι δύο πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου, όπου βρίσκονται βρετανικές στρατιωτικές βάσεις, επισημαίνοντας ωστόσο ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεν στόχευαν τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι δεν στόχευαν τις βάσεις μας», προσθέτοντας όμως ότι το περιστατικό «δείχνει πόσο αδιακρίτως» εξελίσσεται η ιρανική αντίδραση.

Οι πύραυλοι, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες αναχαιτίστηκαν από τους Ισραηλινούς.

Ο Τζον Χίλι ανέφερε επίσης ότι 300 Βρετανοί στρατιωτικοί βρίσκονταν κοντά σε στόχους στο Μπαχρέιν, αποκαλύπτοντας ότι «ορισμένοι από αυτούς ήταν σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τα πλήγματα των πυραύλων». Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε εντολή για «αεροσκάφη στον ουρανό» πάνω από τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο αμυντικών επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Άμυνας επανέλαβε την έκκληση του πρωθυπουργού προς το Ιράν να τερματίσει τα πλήγματα με πυραύλους, να «κάνει πίσω από τις αυξανόμενες ανεξέλεγκτες και αδιάκριτες επιθέσεις στην περιοχή» και να «εγκαταλείψει τα προγράμματα όπλων». Οι εξελίξεις σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κύματα πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ιράν, σε προληπτικές ενέργειες που στόχευσαν στρατιωτικές υποδομές και την ηγεσία της χώρας.

Μιλώντας στον Τρέβορ Φίλιπς στο Sky News, ο Τζον Χίλι πρόσθεσε: «Λίγοι άνθρωποι θα θρηνήσουν τον θάνατο του Αγιατολάχ». Παράλληλα, τόνισε ότι πλέον ανησυχεί περισσότερο για τις επιπτώσεις των επιθέσεων κατά του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή, επισημαίνοντας ότι έχουν οργανωθεί 20 τρομοκρατικά σχέδια στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου από το Ιράν, ότι δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους, καθώς και ότι έχουν παρασχεθεί 50.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία για επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

«Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα καθεστώς που παρενοχλεί άλλες χώρες και δεν μπορεί ποτέ να του επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας, αποφεύγοντας να σχολιάσει εάν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν ήταν νόμιμα.