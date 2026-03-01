Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και επτά τραυματίστηκαν έπειτα από «περιστατικό» στο αεροδρόμιο Ζαγιέντ του Άμπου Ντάμπι, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, με τις πληροφορίες να συνδέουν τα συμβάντα με νυχτερινή ιρανική επίθεση. Τα περιστατικά σημειώνονται σε μια περίοδο έντονης αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή, καθώς πολλές πτήσεις από και προς την περιοχή έχουν ακυρωθεί μετά από πυραυλικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν και τις επακόλουθες αντεπιθέσεις που φέρεται να στόχευσαν αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, τα Αεροδρόμια του Άμπου Ντάμπι ανέφεραν ότι το περιστατικό «οδήγησε σε έναν θάνατο που αφορά Ασιάτη υπήκοο και σε 7 τραυματισμούς», χωρίς να διευκρινίζεται η αιτία, ενώ απηύθυναν έκκληση να μην «κυκλοφορούν φήμες». Παράλληλα, στο Ντουμπάι τέσσερα μέλη προσωπικού τραυματίστηκαν όταν αίθουσα αναχωρήσεων υπέστη «μικρές ζημιές», σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της πόλης.

Dubai authorities are shutting down the entire airport after an Iranian missile struck Terminal 3 at Dubai International Airport, source in the airport told me. pic.twitter.com/zibMPKHgJi — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) February 28, 2026

Πηγές της αεροπορίας ανέφεραν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ένας από τους τερματικούς σταθμούς υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια νυχτερινής ιρανικής επίθεσης. Οι πτήσεις και από τα δύο αεροδρόμια καθηλώθηκαν το Σάββατο προληπτικά και αναμένεται να παραμείνουν διαταραγμένες και την Κυριακή, εντείνοντας το χάος στις αερομεταφορές.

BREAKING: Iranian drone strike hits Dubai International Airport.



Evacuations are underway at the airport. pic.twitter.com/kjEwqD5Vyl — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Παράλληλα, μικρής έκτασης πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην πρόσοψη του εμβληματικού, σε σχήμα ιστίου, ξενοδοχείου Μπουρτζ αλ Αράμπ, έπειτα από αναχαίτιση drone. «Οι ομάδες Πολιτικής Άμυνας ανταποκρίθηκαν άμεσα και έθεσαν το περιστατικό υπό έλεγχο. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί», πρόσθεσε το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι στην πλατφόρμα Χ. Ένα ακόμη πολυτελές ξενοδοχείο στην πόλη υπέστη ζημιές από φωτιά νωρίτερα το Σάββατο, γεγονός που επίσης αποδίδεται σε υπολείμματα από πτώση πυραύλου.

Προειδοποιήσεις και οδηγίες από το Ηνωμένο Βασίλειο

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου (FCDO) προειδοποίησε τους Βρετανούς πολίτες σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής να «καταφύγουν άμεσα σε ασφαλές καταφύγιο» και να αποφύγουν τα ταξίδια προς το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. «Παραμείνετε σε εσωτερικό, ασφαλές σημείο, αποφύγετε κάθε μετακίνηση και ακολουθήστε τις οδηγίες των τοπικών αρχών», συμβούλευσε το FCDO, τονίζοντας ότι εργάζεται «όλο το εικοσιτετράωρο» για τη στήριξη των Βρετανών υπηκόων που έχουν επηρεαστεί.

Οι Βρετανοί πολίτες καλούνται να εγγραφούν στην υπηρεσία «Register Your Presence» και να λαμβάνουν ενημερωτικά emails ταξιδιωτικών οδηγιών, ώστε το Υπουργείο Εξωτερικών να μπορεί να τους αποστέλλει πληροφορίες. Χιλιάδες Βρετανοί ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί λόγω του προσωρινού κλεισίματος του εναέριου χώρου και των αεροδρομίων σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

Το Ντουμπάι σε παράλυση – Κλειστός ο εναέριος χώρος

Η σοβαρότερη αναστάτωση εκτιμάται ότι θα προκληθεί από την καθήλωση των πτήσεων στο κύριο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το πιο πολυσύχναστο στον κόσμο για διεθνή επιβατική κίνηση. Τα σχέδια ταξιδιωτών που αναχωρούσαν για χειμερινές διακοπές, αλλά και χιλιάδων επιβατών που πραγματοποιούν ανταποκρίσεις εκεί, ανατρέπονται μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Dubai airport hit by drones ! pic.twitter.com/KsHvbkuQgI — Global Pol (@PolMemeHQ) March 1, 2026

Όλες οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντουμπάι, στο Dubai World Central (Αλ Μακτούμ) και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζαγιέντ του Άμπου Ντάμπι έχουν ανασταλεί. Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Cirium, τουλάχιστον 90.000 άνθρωποι μετακινούνται καθημερινά μέσω Ντουμπάι, Ντόχα ή Άμπου Ντάμπι μόνο με τρεις αεροπορικές εταιρείες: Emirates, Qatar Airways και Etihad Airways.

Νωρίτερα, κάτοικοι στο Ντουμπάι καταγράφηκαν σε βίντεο να τρέχουν προς καταφύγια καθώς ήχησαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, ενώ μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι ακούστηκαν τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις πάνω από την πόλη. Πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στην είσοδο του πεντάστερου ξενοδοχείου Fairmont The Palm, αφού φέρεται να έπεσαν συντρίμμια από ιρανικό πύραυλο.

Σε ανακοίνωσή τους, τα αεροδρόμια του Ντουμπάι χαρακτήρισαν το κλείσιμο ως «εξαιρετικό προληπτικό μέτρο», ενώ η Emirates υπογράμμισε ότι η ασφάλεια αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα» καθώς ανέστειλε τις πτήσεις της. «Έχετε πληρώματα, αεροσκάφη και επιβάτες εγκλωβισμένους σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας τεράστιος λογιστικός εφιάλτης», δήλωσε πηγή αεροπορικής εταιρείας του Κόλπου στο Ρόιτερς.

Reports are emerging that Iranian missiles have made a direct hit on Dubai airport 😳😳😳

pic.twitter.com/l3OWUt5H2H — Okiki (@Okiki_Ent) March 1, 2026

Το διεθνές αεροδρόμιο του Κατάρ ανέστειλε επίσης όλες τις υπηρεσίες του, μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας υπό τον φόβο νέων επιθέσεων από το Ιράν. Νωρίτερα, πολίτες αναγκάστηκαν να τρέξουν για κάλυψη όταν πύραυλος, ο οποίος πιθανότατα αναχαιτίστηκε – έπεσε από τον ουρανό και εξερράγη σε κατοικημένη περιοχή της Ντόχα. Η μεγαλύτερη περιφερειακή αμερικανική αεροπορική βάση, Αλ Ουντέιντ, βρίσκεται κοντά στην πόλη, ενώ το Ιράν έχει χαρακτηρίσει όλες τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή ως νόμιμους στόχους.