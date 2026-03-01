Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ αναφέρει συγκεκριμένα:

«Το Ιράν μόλις δήλωσε ότι πρόκειται να χτυπήσει πολύ σκληρά σήμερα, πιο σκληρά από ποτέ άλλοτε. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΩΣΤΟΣΟ, ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΔΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, ο Ίσραελ Κατς, εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δηλώνοντας ότι «αποδόθηκε δικαιοσύνη».

«Ο Χαμενεΐ εξουδετερώθηκε (…) όπως και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ιρανικού τρομοκρατικού φρουρίου», έγραψε ο Κατς σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο άξονας του κακού υπέστη μια συντριπτική ήττα», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ είπε ότι «το Ιράν είχε προετοιμαστεί για όλα τα σενάρια», περιλαμβανομένου του θανάτου του ανώτατου ηγέτη της χώρας του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα

«Ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτές τις στιγμές και είχαμε εξετάσει όλα τα σενάρια», δήλωσε ο Γαλιμπάφ σε βίντεο που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «πέρασαν τις κόκκινες γραμμές μας» και «θα υποστούν τις συνέπειες».

Οι απειλές των Φρουρών της Επανάστασης

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, διεμήνυσαν σήμερα ότι θα εξαπολύσουν «την πιο άγρια επίθεση στην ιστορία» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, προτού συμπληρωθούν 24 ώρες από την έναρξη των κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεών τους εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας κι αφού νωρίτερα σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

«Η πιο άγρια επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα αρχίσει από τη μια στιγμή στην άλλη εναντίον των κατεχόμενων εδαφών και βάσεων του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω Telegram.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε, επιβεβαίωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλέον ότι ο ανώτατος ηέτης της χώρας, αγιατολάχ Χαμενεΐ, έχει σκοτωθεί.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, στο Ιράν θα τηρηθούν 40 ημέρες δημόσιου πένθους μετά τον θάνατό του.

Indeed, to God we belong and to Him we shall return.



The Leader of the Islamic Revolution of Iran, Imam Khamenei, has been martyred. pic.twitter.com/3XI7i74pMi — Iran Military Monitor (@IRIran_Military) March 1, 2026

Τουλάχιστον τέσσερα κτίρια στον χώρο του ανώτατου ηγέτη στο κέντρο της Τεχεράνης πλήγηκαν χθες στο πλαίσιο των εκτεταμένων αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

Το κρατικό κανάλι ειδήσεων IRINN προέβαλε φωτογραφίες του Χαμενεΐ με απαγγελία Κορανίου στο παρασκήνιο και μια μαύρη κορδέλα στην πάνω αριστερή γωνία.

The regime in Iran is announcing what the world has known for half a day already.



Complete with sad islamic chants.



(nobody is mourning and everyone is celebrating everywhere lol) pic.twitter.com/B11b9ba8O2 — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 🇮🇷 ✡︎ (@NiohBerg) March 1, 2026

Ο παρουσιαστής διάβασε προηγουμένως δήλωση του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (SNSC) που επιβεβαιώνει επίσημα τον θάνατο του Χαμενεΐ, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για το γεγονός.

Η δήλωση ανέφερε ότι το «μαρτύριο» του Χαμενεΐ θα αποτελέσει την αρχή «μιας εξέγερσης στον αγώνα κατά των καταπιεστών».