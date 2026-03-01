Σε διαρκή επικοινωνία με τους συμμάχους μας αλλά και με τις χώρες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στο Ιράν και την κοινή επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ, που είχε ως αποτέλεσμα και τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Ο πρωθυπουργός ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις στην περιοχή, ενώ παράλληλα το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και μεριμνά για την ασφάλεια των Ελλήνων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Τι ειπώθηκε στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ

Το απόγευμα του Σαββάτου συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αμέσως μετά από το πρωί η χώρα μας βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συντονισμό με συμμάχους και εταίρους, έτσι ώστε να αναπτύξουμε μία κοινή γραμμή.

Προτεραιότητα και βασικό μέλημα για την κυβέρνηση είναι η προστασία των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές αυτές και ήδη λειτουργούν στις διπλωματικές μας αποστολές τηλεφωνικές γραμμές, έτσι ώστε να μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες.

«Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των οικείων πρεσβειών μας. Εάν απαιτηθεί, η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη έτοιμο το πλάνο για την οποιαδήποτε εκκένωση της περιοχής», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Ταυτόχρονα, όπως έχει γίνει γνωστό, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε επαφή με τα πλοία, τα οποία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο, τα οποία φέρουν ελληνική σημαία και φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει μία διαρκής επικοινωνία.

Ειδικά μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας από το Ιράν, πληροφορίες αναφέρουν ότι η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές των κρατών που ελέγχουν την περιοχή κάλεσαν τους πλοιοκτήτες να αναστείλουν προσωρινά τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Όπως τόνιζαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ο Θάλαμος Επιχειρήσεων παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας.

Και ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με Υπουργούς Εξωτερικών συμμάχων χωρών για τα τεκταινόμενα. Και όπως τόνιζαν διπλωματικές πηγές, είναι κοινός τόπος ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Οι ίδιες πηγές πρόσθεταν ότι η προστασία του άμαχου πληθυσμού, καθώς και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών, οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Ανοιχτή γραμμή

Ήδη χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε τηλεφωνικά για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ συνομίλησε επίσης με τον Εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊχάν.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κατάσταση ασφαλείας.

Τέλος, όσον αφορά στη βάση της Σούδας, πηγές από το Υπουργείο Άμυνας τόνιζαν ότι στη Σούδα λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις και το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.