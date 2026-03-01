Μπορεί η Πράγα να τραβά πάνω της όλα τα φώτα ως η πρωτεύουσα, αλλά και μία από τις ωραιότερες και πιο παραμυθένιες πόλεις της Ευρώπης, όμως, η Τσεχία έχει και άλλα μέρη που αξίζει κανείς να επισκεφτεί.

Ένα από αυτά είναι και το Μπρνο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας που βρίσκεται στην ανατολική Μοραβία και συνδυάζει μια ήρεμη, φιλόξενη ατμόσφαιρα σε ένα μεσαιωνικό σκηνικό, ενώ θεωρείται και η πόλη των φοιτητών. Μάλιστα, μεταξύ του 1788 και του 1791 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης έμενε στην πόλη, ενώ μια οδός στη γειτονιά του φέρει το όνομά του (Ypsilantiho). Το Μπρνο αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία κέντρα πειραματικής αρχιτεκτονικής στις αρχές του 20ού αιώνα και η προστατευόμενη από την Unesco Villa Tugendhat θεωρείται αριστούργημα λειτουργικού σχεδιασμού.

Εδώ έζησε και ο Γκρέγκορ Μέντελ, ο οποίος έμενε στο Αββαείο του Αγίου Θωμά, όπου έκανε τα περίφημα πειράματά του με φυτά στον κήπο της μονής. Σήμερα, λειτουργεί ως μουσείο, όπου στα εκθέματα υπάρχουν και τα αυθεντικά χειρόγραφά του, αλλά και εργαλεία του. Η κεντρική πλατεία της περιοχής φέρει το όνομα του Μέντελ και πρόσφατα ανακαινίστηκε με ένα εντυπωσιακό μοντέρνο γλυπτό αφιερωμένο στη γενετική.

Στο κέντρο της αγοράς Zelný, στην καρδιά της Παλιάς Πόλης, βρίσκεται το ιδιαίτερο μπαρόκ σιντριβάνι Parnassus που χρονολογείται από το 1695 και οι τρεις γυναικείες φιγούρες του αντιπροσωπεύουν τη Βαβυλώνα, την Περσία και την Ελλάδα. Σκαρφαλωμένος στην κορυφή του λόφου Petrov στην καρδιά του Μπρνο, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Πέτρου και Παύλου θεωρείται εθνικό πολιτιστικό μνημείο και παραμένει ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης λόγω της υπέροχης αρχιτεκτονικής του.

Κατασκευασμένο τον 13ο αιώνα, το μπαρόκ κάστρο Spilberk εκτός από τόπο κατοικίας του, βασιλιά Přemysl Otakar, λειτούργησε ως φρούριο και φυλακή, ενώ σήμερα φιλοξενεί το μουσείο της πόλης. Αξίζει, επίσης, να επισκεφθείτε τα σπήλαια Moravian Karst και το φαράγγι του Macocha και να περιηγηθείτε με βάρκα κατά μήκος ενός υπόγειου ποταμού.

Δείτε τις φωτογραφίες