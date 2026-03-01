Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, υποσχέθηκε σήμερα ότι θα πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με μια δύναμη που δεν θα έχει προηγούμενο μετά την επίθεση των δύο χωρών εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η οποία κόστισε τη ζωή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

«Χθες, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ, και προκάλεσαν κακό. Σήμερα, θα τους χτυπήσουμε με μια δύναμη που δεν έχουν γνωρίσει ποτέ», έγραψε ο Αλί Λαριτζανί σε μήνυμα που δημοσιοποίησε στο X, χρησιμοποιώντας τη μεγαλογράμματη γραφή που είναι προσφιλής στον Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

YESTERDAY IRAN FIRED MISSILES AT THE UNITED STATES AND ISRAEL, AND THEY DID HURT. TODAY WE WILL HIT THEM WITH A FORCE THAT THEY HAVE NEVER EXPERIENCED BEFORE. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 1, 2026

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν προπαγανδιστικό βίντεο που ανακοινώνει σχέδια για βομβαρδισμό αμερικανικών βάσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής χρησιμοποιώντας αεροσκάφη F-4 Phantom.