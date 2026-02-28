Τρεις εκρήξεις στην Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ
Liveblog: Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή – Επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν
Το Ισραήλ πραγματοποίησε «προληπτική επίθεση» κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Η κυβέρνηση του Ισραήλ δήλωσε ότι πρόκειται για μια στρατηγική ενέργεια προκειμένου να αποτραπούν απειλές από το Ιράν. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, κηρύχθηκε «ειδική και μόνιμη κατάσταση έκτακτης ανάγκης» σε όλη τη χώρα.
Εκρήξεις ακούγονται και σε άλλες πόλεις του Ιράν, εκτός της πρωτεύουσας Τεχεράνης, μετέδωσε το FARS.
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, εκρήξεις έχουν ακουστεί στην Ισφαχάν, την Κομ, την Καράζ και την Κερμανσάχ, ενώ το πρακτορείο IRNA έκανε λόγο για εκρήξεις στην Ταμπρίζ.
Στο μεταξύ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι μεγάλες ουρές οχημάτων σχηματίζονται στα πρατήρια βενζίνης της Τεχεράνης, καθώς πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας την εγκαταλείπουν.
MASSIVE explosions seen in Tehran as Israel launches attacks on the Iranian capital.#Tehran #Iran pic.twitter.com/TEySndNwia— Husan Awan (@husanmubarak47) February 28, 2026
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν.
Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη, ενώ δύο στήλες πυκνού καπνού υψώθηκαν από το κέντρο και τις ανατολικές συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας.
Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο FARS.
Όπως μετέδωσαν άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις έχουν ακουστεί στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ στόχος επίθεσης φέρεται να ήταν και το αεροδρόμιο Μέραμπαντ.
Το πρακτορείο TASNIM ανέφερε ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης και καταγράφονται προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο.
Σε «προληπτικό πλήγμα» κατά του Ιράν προχώρησε νωρίς το πρωί το Ισραήλ, την ώρα που εικόνες και μαρτυρίες ανέφεραν δυο εκρήξεις κοντά στα γραφεία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.
Όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, η ισραηλινή επίθεση επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η η�μερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.
Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.
Just In 🚨: Confirmed: Second Wave of Israeli airstrikes.— Dr. Kiran J Patel (@kiranpatel1977) February 28, 2026
🇮🇱 Vs 🇮🇷#Israel#Iran#Tehran https://t.co/RXp7gj1jjn pic.twitter.com/FMvxizMctc
Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars αναφέρει ότι έχει λάβει αναφορές για αρκετούς πυραύλους που έπληξαν την περιοχή της Δημοκρατίας στην ιρανική πρωτεύουσα.
«Το κράτος του Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν για να εξαλείψει τις απειλές εναντίον του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς και κήρυξε «ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα».
Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του επεσήμανε ότι επιβάλλεται «απαγόρευση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των συγκεντρώσεων», ενώ συνέστησε στους πολίτες να εργαστούν από το σπίτι.
Εξάλλου οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, «προκειμένου να προετοιμαστούν οι πολίτες για το ενδεχόμενο να εκτοξευθούν πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ» ως αντίποινα, πρόσθεσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.
Την ίδια ώρα η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Μεταφορών έχει κλείσει τον ισραηλινό εναέριο χώρο για τις πολιτικές πτήσεις και κάλεσε τους πολίτες να μην προσέρχονται στα αεροδρόμια.