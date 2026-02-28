Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω των κοινών στρατιωτικών πληγμάτων των δύο χωρών κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Μαζί με την ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα και φωτογραφία από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού: Το βιβλίο «Σύμμαχοι σε πόλεμο: Πώς οι διαμάχες μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων διαμόρφωσαν τον πόλεμο και τον κόσμο», μια πολιτική ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου του Τιμ Μπουβερί, βρίσκεται στο γραφείο του Νετανιάχου, μαζί με έναν μεγάλο χάρτη της περιοχής.

Δεν δόθηκαν άμεσα περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας ή για τυχόν συντονισμό των επόμενων βημάτων.