Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσιεύει σήμερα βίντεο που καταγράφουν τις πρόσφατες επιθέσεις της κατά του Ιράν.

Στο υλικό φαίνονται πυραύλοι να εκτοξεύονται από πολεμικό πλοίο, μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται από αεροπλανοφόρο και πλήγματα σε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και ένα drone που καταστράφηκε στο έδαφος.

As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.



«Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, ο στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς. Ο Πρόεδρος διέταξε τολμηρή δράση. Οι δυνάμεις της CENTCOM καταβάλλουν ένα συντριπτικό και αδυσώπητο πλήγμα», αναφέρει η CENTCOM.