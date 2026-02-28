Με τον Γιαμάλ να πετυχαίνει το πρώτο του χατ-τρικ, η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 4-1 τη Βιγιαρεάλ για την 26η αγωνιστική της La Liga και είναι στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Οι «μπλαουγκράνα» άνοιξαν το σκορ στο 28′ με τον Γιαμάλ που βγήκε τετ α τετ μετά την πάσα του Φερμίν και να τελείωσε σωστά τη φάση, για να ακολουθήσει στο 37′ το 2-0 από την ωραία ατομική ενέργεια του νέου ηγέτη τους.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 49′ ο Γκέιγ σκόραρε από κοντά, μετά την εκτέλεση κόρνερ και την αδράνεια της άμυνας, μειώνοντας σε 2-1, με τη Βιγιαρεάλ να πλησιάζει και στην ισοφάριση, στο 54′, με τον Πέρεθ αλλά η ευκαιρία χάθηκε.

Οι Καταλανοί καθάρισαν το ματς, τελικά, στο 69′ με το χατ-τρικ του Γιαμάλ, μετά την κάθετη πάσα του Πέδρι, για το 3-1, με το τελικό 4-1 να διαμορφώνεται στις καθυστερήσεις του αγώνα με κοντινή προσπάθεια του Λεβαντόφσκι μετά το γύρισμα του Κουντέ.

Έτσι, η Μπαρτσελόνα παραμένει στην 1η θέση έχοντας 64 βαθμούς, με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει ένα ματς λιγότερο, να είναι στους 60.