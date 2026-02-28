Ο Ηρακλής με ανάρτησή του στα social media έστειλε το μήνυμά του για την επιστροφή στη Stoiximan Super League έπειτα από απουσία εννιά χρόνων.

Η εκτός έδρας νίκη επί της Αναγέννησης Καρδίτσας είχε ως αποτέλεσμα ο «γηραιός» να εξασφαλίσει και μαθηματικά την άνοδό του στη μεγάλη κατηγορία, με τους απανταχού φίλους του να πανηγυρίζουν για τη μεγάλη επιστροφή και το τέλος των πιο δύσκολων χρόνων στην ιστορία της ομάδας.

Ο Ηρακλής είναι και πάλι στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου και η ΠΑΕ πανηγυρίζει μέσω των social media, με την ανάρτηση που ξεχωρίζει να είναι αυτή με τον Ημίθεο που πανηγυρίζει στον Λευκό Πύργο, μαζί με τους οπαδούς της ομάδας.