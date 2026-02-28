Την επιστροφή του στη Stoiximan Super League έπειτα από απουσία εννιά χρόνων πανηγυρίζει ο Ηρακλής, μετά την εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Αναγέννησης Καρδίτσας και την ισοπαλία της Νίκη Βόλου με τον Αστέρα Β’.

Η άνοδος στη μεγάλη κατηγορία ήταν το μόνο που σκέφτονται όλοι στις τάξεις του «γηραιού» από την έναρξη της φετινής σεζόν και με την πορεία του στο πρωτάθλημα του Βορείου Ομίλου της Super League 2 έδειχνε ότι ήταν το φαβορί για να τα καταφέρει.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μπήκε στα play off έχοντας προβάδισμα δύο πόντων και στη συνέχεια αυτό διευρύνθηκε, καθώς όλα τα αποτελέσματα πήγαιναν όπως ήθελε. Μέχρι που ήρθε, πλέον, η μαθηματική επιβεβαίωση για την επιστροφή στη Stoiximan Super League έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία.

Στον εκτός έδρας αγώνα με την Αναγέννηση Καρδίτσας ο Ηρακλής πήρε μεγάλη νίκη με 1-0 χάρη σε γκολ του Κούστα στο 90ο λεπτό. Έτσι, σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Νίκης Βόλου με τον Αστέρα Β’ στην Τρίπολη (1-1), τα πάντα κρίθηκαν.

Ο Ηρακλής είναι, πλέον, στο +9 από την Αναγέννηση Καρδίτσας, απομένουν τρεις αγωνιστικές για το τέλος και υπερτερεί στην ισοβαθμία.