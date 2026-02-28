Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Ντουμπάι, όταν εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή της Παλμ Τζουμέιρα, έπειτα από αναχαίτιση πυραύλων στον εναέριο χώρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θραύσματα από αναχαιτισμένο πύραυλο φέρονται να προκάλεσαν ζημιές στο εμβληματικό ξενοδοχείο Μπουρτζ αλ Αράμπ, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια παγκοσμίως.

Το ξενοδοχείο, που αποτελεί σύμβολο πολυτέλειας και αρχιτεκτονικό ορόσημο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, βρίσκεται σε τεχνητό νησί ανοιχτά της ακτής του Ντουμπάι και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Εκρήξεις και πανικός

Μάρτυρες κάνουν λόγο για ισχυρούς κρότους και λάμψεις στον ουρανό, με τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ενεργοποιούνται για την αναχαίτιση των ιρανικών drone.

Seeing reports that an Iranian drone may have struck the Burj Al‑Arab hotel in Dubai amid this escalating conflict is shocking — this kind of violence hitting civilian icons just underscores how far tensions have spiraled.#Dubai #Iran #Israelpic.twitter.com/tplBhS6u3r — Sachin (@Sachin1649242) February 28, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν καπνό να υψώνεται κοντά στην παραλιακή ζώνη, ενώ επισκέπτες του ξενοδοχείου περιγράφουν στιγμές πανικού και άμεση κινητοποίηση του προσωπικού ασφαλείας.

This is SHOCKING.



Iranian drone just struck the World’s most famous and only 7 star hotel Burj Al Arab in dubai, UAE.



It’s reportedly on fire now. pic.twitter.com/Kzpgm8ArTn — Bull Theory (@BullTheoryio) February 28, 2026

Μάλιστα Έλληνες που δραστηριοποιούνται στο Ντουμπάι λένε πως οι αρχές στέλνουν τον κόσμο σε καταφύγια καθώς φοβούνται συνέχιση των ιρανικών επιθέσεων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για θύματα, ωστόσο πηγές αναφέρουν υλικές ζημιές σε τμήμα του κτιρίου και στην ευρύτερη περιοχή.

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω της γενικευμένης έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν και την ανταπόδοση της Τεχεράνης. Η κατάσταση έχει προκαλέσει αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρο τον Κόλπο, με πολλές χώρες να περιορίζουν τον εναέριο χώρο τους.

Το πλήγμα στο Μπουρτζ αλ Αράμπ, εφόσον επιβεβαιωθεί πλήρως από τις αρχές, αποτελεί ένα από τα πιο συμβολικά επεισόδια της κρίσης, καθώς αγγίζει την «καρδιά» του τουριστικού και οικονομικού προφίλ του Ντουμπάι.