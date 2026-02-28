Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Ντουμπάι, όταν εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή της Παλμ Τζουμέιρα, έπειτα από αναχαίτιση πυραύλων στον εναέριο χώρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θραύσματα από αναχαιτισμένο πύραυλο φέρονται να προκάλεσαν ζημιές στο εμβληματικό ξενοδοχείο Μπουρτζ αλ Αράμπ, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια παγκοσμίως.

Το ξενοδοχείο, που αποτελεί σύμβολο πολυτέλειας και αρχιτεκτονικό ορόσημο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, βρίσκεται σε τεχνητό νησί ανοιχτά της ακτής του Ντουμπάι και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Εκρήξεις και πανικός

Μάρτυρες κάνουν λόγο για ισχυρούς κρότους και λάμψεις στον ουρανό, με τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ενεργοποιούνται για την αναχαίτιση των ιρανικών drone.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν καπνό να υψώνεται κοντά στην παραλιακή ζώνη, ενώ επισκέπτες του ξενοδοχείου περιγράφουν στιγμές πανικού και άμεση κινητοποίηση του προσωπικού ασφαλείας.

Μάλιστα Έλληνες που δραστηριοποιούνται στο Ντουμπάι λένε πως οι αρχές στέλνουν τον κόσμο σε καταφύγια καθώς φοβούνται συνέχιση των ιρανικών επιθέσεων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για θύματα, ωστόσο πηγές αναφέρουν υλικές ζημιές σε τμήμα του κτιρίου και στην ευρύτερη περιοχή.

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω της γενικευμένης έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν και την ανταπόδοση της Τεχεράνης. Η κατάσταση έχει προκαλέσει αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρο τον Κόλπο, με πολλές χώρες να περιορίζουν τον εναέριο χώρο τους.

Το πλήγμα στο Μπουρτζ αλ Αράμπ, εφόσον επιβεβαιωθεί πλήρως από τις αρχές, αποτελεί ένα από τα πιο συμβολικά επεισόδια της κρίσης, καθώς αγγίζει την «καρδιά» του τουριστικού και οικονομικού προφίλ του Ντουμπάι.