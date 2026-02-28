Σήμερα το απόγευμα του Σαββάτου 28/02/2026 αναφέρθηκαν ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή Παλμ Τζουμέιρα του Ντουμπάι, ένα από τα πιο πολυτελή και τουριστικά σημεία της πόλης με διάσημα ξενοδοχεία και κατοικίες.

Βίντεο και μαρτυρίες στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν μεγάλη πυκνή στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό, πιθανώς από υπολείμματα αναχαιτισμένου πυραύλου ή συντρίμμια που έπεσαν στην περιοχή στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατιωτικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Μαρτυρίες πολιτών για εκρήξεις

Ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ήχοι δυνατών εκρήξεων ακούστηκαν πάνω από την περιοχή Παλμ, με μαρτυρίες ακόμα και από Έλληνες κατοίκους ή τουρίστες που περιγράφουν στιγμές πανικού και αναστάτωσης καθώς οι κάτοικοι έτρεχαν σε ασφαλέστερα σημεία. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την αιτία των εκρήξεων, αλλά τα περιστατικά συνδέονται με την κλιμάκωση των ιρανικών επιθέσεων στην περιοχή του Κόλπου.

Κλείσιμο αεροδρομίων και χάος στις πτήσεις

Παράλληλα με τις εκρήξεις στο έδαφος, οι αρχές του Ντουμπάι ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των πτήσεων στα δύο κύρια αεροδρόμια — Dubai International Airport (DXB) και Dubai World Central – Al Maktoum (DWC) — ως μέρος των προληπτικών μέτρων εν μέσω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Οι αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Emirates και της flydubai, έχουν αναστείλει προσωρινά πτήσεις και συμβουλεύουν τους επιβάτες να παρακολουθούν τις ενημερώσεις για επανακρατήσεις ή ακυρώσεις.

Η απόφαση για αναστολή των πτήσεων και οι αναφορές για εκρήξεις στην περιοχή Παλμ Τζουμέιρα συμβαδίζουν με ανακοινώσεις κλεισίματος του εναέριου χώρου από χώρες του Κόλπου, με πτήσεις να ανακατευθύνονται ή να επιστρέφουν στις βάσεις τους. Οι ταξιδιώτες εντός και εκτός των ΗΑΕ καλούνται να παραμείνουν σε επαφή με τις αεροπορικές εταιρείες και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες για την ασφάλειά τους