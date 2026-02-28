Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο θέμα του θανάτου του Αλί Χαμενεΐ, καθώς Ισραηλινοί αξιωματούχοι όχι μόνο επιβεβαιώνουν την εξολόθρευσή του, αλλά αναφέρουν πως έχουν και τη σορό του!

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, η σορός του νεκρού, όπως μεταδίδεται τουλάχιστον από τα μέσα της χώρας, έχει εντοπιστεί και έχει ταυτοποιηθεί πως πρόκειται για τον ίδιο.

Η επιχείρηση «Βρυχηθμός του Λιονταριού» ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου με στοχευμένα χτυπήματα από Ισραηλινούς και Αμερικανούς. Είναι δε χαρακτηριστικό πως οι πιλότοι των ισραηλινών μαχητικών που πήραν μέρος βρήκαν στα κόκπιτ τους φακέλους «KILL» με συγκεκριμένα ονόματα και συντεταγμένες στις οποίες θα έπρεπε να επιχειρήσουν.

Οι ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν σκότωσαν αρκετούς ανώτερους διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και πολιτικούς αξιωματούχους του ισλαμικού καθεστώτος, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε το Σάββατο στο Reuters πηγή κοντά στο ιρανικό καθεστώς.

Νετανιάχου: Υπάρχουν πολλά σημάδια ότι ο Χαμενεΐ «δεν υπάρχει πια»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε διάγγελμά του το Σάββατο ότι υπάρχουν πολλά σημάδια τα οποία υποδηλώνουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, «δεν υπάρχει πια», χωρίς να επιβεβαιώσει ρητά τον θάνατό του.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι το συγκρότημα του Χαμενεΐ είχε καταστραφεί καθώς και ότι οι διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης και ανώτεροι αξιωματούχοι του πυρηνικού προγράμματος είχαν σκοτωθεί.

Πρόσθεσε ότι η αμερικανο-ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν θα διαρκέσει «όσο χρειαστεί».

Απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό, χαιρέτησε τους «θαρραλέους πολίτες που απελευθερώθηκαν από αυτό το καθεστώς», λέγοντάς τους χαρακτηριστικά, «είναι η ευκαιρία σας, μην κάθεστε με σταυρωμένα χέρια».

«Θα έρθει η ώρα να βγείτε στους δρόμους και να ολοκληρώσετε εσείς αυτήν τη δουλειά, να εξαλείψετε, να εκριζώσεστε αυτό το καθεστώς», τόνισε και συμπλήρωσε: «Σας υποσχεθήκαμε βοήθεια και η βοήθεια ήρθε. Και ήρθε η στιγμή να ενωθείτε όλοι μαζί, να ενωθούν όλοι οι Πέρσες, και να μπορέσετε από κοινού να οδηγήσετε αυτό το καθεστώς στην κατάρρευση».