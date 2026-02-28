Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι πρόεδροι της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, στον απόηχο της κλιμάκωσης που ακολούθησε τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, με την Άγκυρα να υπογραμμίζει την ανάγκη αποκλιμάκωσης και διατήρησης της περιφερειακής σταθερότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν τις εξελίξεις που διαμορφώνονται μετά τα πλήγματα στο Ιράν, καθώς και τις επιπτώσεις τους στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, στο επίκεντρο βρέθηκαν η αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια των χωρών του Κόλπου. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τρόπους αποτροπής της εξάπλωσης της σύγκρουσης και για τη μείωση των κινδύνων που απειλούν κρίσιμες ενεργειακές οδούς, όπως τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, τόνισε ότι η Άγκυρα συνεχίζει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή.

Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, επιβεβαίωσε την επικοινωνία, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό με τους συμμάχους των ΗΠΑ.

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης το ζήτημα της ασφάλειας των κρατών του Κόλπου, μετά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κατάρ.