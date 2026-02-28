Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στις ιρανικές επιθέσεις που διεξήχθησαν σήμερα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Κατάρ, οι οποίες κατέστρεψαν επίσης ένα σύστημα ραντάρ στην αμερικανική στρατιωτική βάση στο Αλ Ουντέιντ, κοντά στη Ντόχα.

“Το Κατάρ έγινε στόχος 44 πυραύλων και οκτώ μη επανδρωμένων αεροσκαφών“, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο διπλωμάτης που ζήτησε να μην κατονομαστεί, κάνοντας λόγο για “οκτώ τραυματίες, ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση“.

Οι περισσότερες επιθέσεις αναχαιτίστηκαν, αλλά ένα σύστημα ραντάρ μεγάλης εμβέλειας χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια ομοβροντίας κανονιοβολισμών και καταστράφηκε, πρόσθεσε ο διπλωμάτης.