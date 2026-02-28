Βαρύ το πένθος στη Νέα Μάκρη από την είδηση του ξαφνικού θανάτου του 12χρονου Βασίλη, πρώην αθλητή μπάσκετ του Αστέρα.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο σύλλογος Αστέρα Νέας Μάκρης με ανακοίνωσή του, στην οποία αναφέρεται πως ο μικρός Βασίλης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή με εγκεφαλική εμβολή, που προκάλεσε σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Με ανείπωτη θλίψη η οικογένεια του Αστέρα αποχαιρετά τον μικρό πρώην αθλητή μας Βασίλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή με εγκεφαλική εμβολή.

Όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν στην εξόδιο ακολουθία του Βασίλη μπορούν να παρευρεθούν στο Κοιμητήριο Αργυρούπολης στις 15:00.

Οι προπονήσεις των Ακαδημιών τη Δευτέρα 2/3 δεν θα γίνουν ως ένδειξη πένθους».

Συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στον μικρό Βασίλη στο κοιμητήριο Αργυρούπολης.