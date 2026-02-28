Ο Τραμπ μίλησε με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των ΗΑΕ και με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ σε μήνυμα που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εποπτεύει τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν από την πολυτελή κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα (νοτιοανατολικές ΗΠΑ).