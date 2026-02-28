Νέες αρμοδιότητες για το VAR αποφάσισε η IFAB στην 140η Γενική Συνέλευσή της ενώ παράλληλα εγκρίθηκαν και μέτρα για τη μείωση των καθυστερήσεων που προκύπτουν από αλλαγές και τραυματισμούς.

Μπορεί το VAR να έχει μπει εδώ και χρόνια στο ποδόσφαιρο, τα πράγματα όμως με τη διαιτησία δεν έχουν βελτιωθεί τόσο όσο θα περίμενε κανείς. Ακόμη και τώρα, παρά τη χρήση της τεχνολογίας, γίνονται κάποια μεγάλα λάθη, με την IFAB, το νομοθετικό όργανο του ποδοσφαίρου, να προχωράει σε αλλαγές.

Όπως, λοιπόν, αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση που έγινε το Σάββατο (28/2), το VAR θα μπορεί πλέον να επεμβαίνει για περιπτώσεις όπου θα είναι ξεκάθαρο λάθος του διαιτητή το να δείχνει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, όπως επίσης και σε περιπτώσεις στις οποίες θα γίνεται λανθασμένη ταυτοποίηση του παίκτη. Παράλληλα, θα μπορεί να γίνεται εξέταση της φάσης ακόμη και για ξεκάθαρα λάθη σε φάσεις στις οποίες έχει δοθεί κόρνερ.

Αναλυτικά, οι νέες αρμοδιότητες του VAR είναι οι εξής: Αποβολές που προκύπτουν από ξεκάθαρα λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα, λανθασμένη ταυτοποίηση παικτών, όταν δηλαδή ο διαιτητής τιμωρεί τη λάθος ομάδα δείχνοντας κίτρινη ή κόκκινη κάρτα σε λάθος παίκτη, αλλά σε λανθασμένη υπόδειξη για κόρνερ.

Παράλληλα, αποφασίστηκε μια σειρά μέτρων για να μειωθούν οι καθυστερήσεις που προκύπτουν από αλλαγές ή τραυματισμούς παικτών. Συγκεκριμένα, όταν θα γίνεται αλλαγή, ο παίκτης θα πρέπει να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο εντός δέκα δευτερολέπτων, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα βγαίνει από το ματς για ένα λεπτό, με την ομάδα του να μένει με 10 παίκτες για αυτό το διάστημα.

Επίσης, όταν ένας παίκτης τραυματίζεται και δέχεται τις πρώτες βοήθειες εντός του αγωνιστικού χώρου, θα πρέπει να βγει από τις τέσσερις γραμμές και να παραμένει εκτός για ένα λεπτό, από τη στιγμή που ο αγώνας θα αρχίσει ξανά.