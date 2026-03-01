Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλέον ότι ο Ανώτατος Ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Χαμενεΐ, έχει σκοτωθεί.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, στο Ιράν θα τηρηθούν 40 ημέρες δημόσιου πένθους μετά τον θάνατό του.

Indeed, to God we belong and to Him we shall return.



The Leader of the Islamic Revolution of Iran, Imam Khamenei, has been martyred. pic.twitter.com/3XI7i74pMi — Iran Military Monitor (@IRIran_Military) March 1, 2026

Τουλάχιστον τέσσερα κτίρια στον χώρο του Ανώτατου Ηγέτη στο κέντρο της Τεχεράνης πλήγηκαν χθες στο πλαίσιο των εκτεταμένων αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

Μόλις πριν από λίγες ώρες πηγή από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, κοντά στο γραφείο του Χαμενεΐ, δήλωσε: «Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ο ηγέτης της επανάστασης παραμένει σταθερός και αποφασιστικός στην ηγεσία του πεδίου».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το θάνατο του Χαμενεΐ στο Truth Social νωρίτερα απόψε.

«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός. Αυτό δεν είναι μόνο δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά και για όλους τους μεγάλους Αμερικανούς και τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, που έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από τον Χαμενεΐ και τη συμμορία του αιμοδιψών κακοποιών».

«Δεν μπόρεσε να αποφύγει τις μυστικές υπηρεσίες μας και τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού μας και, σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να κάνει αυτός ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του».

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τη χώρα του. Ακούμε ότι πολλοί από τους IRGC, το στρατό και άλλες δυνάμεις ασφαλείας και αστυνομίας δεν θέλουν πλέον να πολεμήσουν και ζητούν ασυλία από εμάς».

«Όπως είπα χθες το βράδυ, ”τώρα μπορούν να έχουν ασυλία, αργότερα θα έχουν μόνο θάνατο!” Ας ελπίσουμε ότι το IRGC και η αστυνομία θα ενωθούν ειρηνικά με τους Ιρανούς πατριώτες και θα συνεργαστούν ως μια ενότητα για να επαναφέρουν τη χώρα στη μεγαλοπρέπεια που της αξίζει. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει σύντομα, καθώς όχι μόνο ο θάνατος του Χαμενεΐ, αλλά και η χώρα έχουν, σε μία μόνο μέρα, καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και, μάλιστα, εξαφανιστεί. Ωστόσο, οι βαριές και ακριβείς βομβιστικές επιθέσεις θα συνεχιστούν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο μας για ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».