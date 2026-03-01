Μετά τις κοινές επιθέσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προγραμματίζει να παραστεί σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων στο σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Το δείπνο συγκέντρωσης χρημάτων ήταν προγραμματισμένο, όμως ο Τραμπ δεν πρόκειται να εμφανιστεί μπροστά στους δημοσιογράφους.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να σκοπεύει να παρευρεθεί στη συγκέντρωση χρημάτων που θα πραγματοποιηθεί στο Μαρ-α-Λάγκο απόψε για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, η οποία είναι πιο σημαντική από ποτέ», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν.