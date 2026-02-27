Πριν από λίγο εντοπίστηκε και συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 17χρονου στο Λουτράκι.

Προηγουμένως, έγινε γνωστό ότι η αστυνομία προχώρησε σε αρκετές προσαγωγές για το φονικό που σημειώθηκε.

Σύμφωνα με το Live News προσήχθη η μητέρα του φερόμενου δράστη και δύο φίλοι του που φέρεται να ήταν μπροστά στο αιματηρό περιστατικό. Επιπλέον πληροφορίες ανέφεραν ότι έγιναν προσαγωγές και άλλων ατόμων, όμως.

Επίσης, το Orange Press ανέφερε ότι λίγα λεπτά μετά τις έξι, εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα ο φερόμενες δράστης και όταν ο φρουρός τον ρώτησε «τι θέλεις;», εκείνος απάντησε «ήρθα να παραδοθώ». Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 16χρονο (δεν έχει κλείσει ακόμα τα 17), Έλληνα, ο οποίος μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Κορίνθου.

Σύμφωνα με άλλες αστυνομικές πηγές, ο νεαρός είχε εντοπιστεί από αστυνομικό κοντά στο τμήμα και όταν ζητήθηκαν τα στοιχεία του παραδέχθηκε ότι «είμαι αυτός που ψάχνετε για το μαχαίρωμα» και αμέσως μετά οδηγήθηκε στο ΑΤ, δίχως να προβάλλει αντίσταση.

«Δεν ξέρω τι γίνεται και με ποιον έκανε παρέα»

Ο 17χρονος είχε δεχτεί θανατηφόρο χτύπημα στην καρδιά, ενώ ο 19χρονος τραυματίας στον θώρακα. Και οι δύο νεαροί, όπως φαίνεται, έπεσαν θύματα συμπλοκής τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιφερειακή οδό του Λουτρακίου που οδηγεί στη Μονή του Οσίου Παταπίου.

«Τον έψαχναν όλη νύχτα. Είχε πάρει ο αδελφός του το παιδί, τον γιο μου, του λέει “έλα να τον ψάξουμε γιατί δεν έχει έρθει σπίτι” και τον βρήκαν πεθαμένο. Τον πήρε ο γιος μου με το αμάξι και τον πήγαν νοσοκομείο», λέει μητέρα φίλου του, και προσθέτει:

«Εγώ κοιμόμουν. Δεν μου είπε τίποτα. Εδώ μένει το παιδί, με εμένα. Εγώ σηκώθηκα το πρωί και δεν το βρίσκω σπίτι και τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω “πού είσαι;”. Μου λέει θα σου πω μετά και παίρνω την κόρη μου και μου λέει άστα γιατί έτσι κι έτσι. Αυτή μου το είπε, μετά».

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου από τον αδελφό του, έχοντας τραύματα από μαχαίρι. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του.

«Τον βρήκαν στον περιφερειακό, στις στροφές δεν ξέρω, εκεί στο δάσος τον είχαν αφήσει πεθαμένο κι είχαν φύγει. Τον είχαν μαχαιρώσει και είχε πάει το μαχαίρι στην καρδιά κι είχε πεθάνει», λέει η μητέρα του φίλου του.

Λίγη ώρα μετά, ο 19χρονος πήγε με τραύματα στο Κέντρο Υγείας στο Λουτράκι, υποστηρίζοντας πως τραυματίστηκε σε τροχαίο. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας και έτσι μεταφέρθηκε στο «Σωτηρία».

«Δεν ξέρω, δεν ξέρω καν. Δεν ξέρω τι γίνεται και με ποιον έκανε παρέα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτός μπορεί να ξέρει (ο αδελφός του), αφού τον ψάχνανε όλη νύχτα και πήρε τον γιο μου το πρωί “δεν έχει έρθει σπίτι”. Κάτι ήξερε το παιδί. Αυτή είναι νοσοκομείο, την έχουν βάλει στο ψυχιατρείο τώρα, δεν είναι καλά. Τι να κάνει η μάνα; Χωρισμένη με τρία παιδιά, τι να κάνει;», λέει η μητέρα του φίλου του.