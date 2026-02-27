Σε ένα ακραίο κακοποιητικό περιβάλλον φέρεται να ζούσε ο 17χρονος πατροκτόνος στη Λέρο, σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών και ατόμων που γνώριζαν την οικογένεια.

Συγγενής του δράστη είπε στο Mega ότι «είχε πολύ θυμό το παιδάκι. Με τόσο ξύλο που είχε φάει από μικρό. Δεν έζησε παιδική ηλικία. Ξύλο και βρισιές. Από όλη την οικογένεια».

Επίσης, ένας άλλος συγγενής δήλωσε με γυρισμένη πλάτη στην κάμερα του Live News:

«Φταίει όλη η οικογένεια. Από μικρό παιδάκι δεν γνώριζε όνομα, ούτε από παππού, γιαγιά, μητέρα και πατέρα. Τι να γίνει το παιδάκι αυτό; Να τα βάλουμε όλα κάτω. Όχι μόνο να λέμε τη μία πλευρά που έφυγε και δεν μπορεί να υπερασπιτεί το άτομό του. Όλο το νησί το γνωρίζει, η αστυνομία, η κοινωνική λειτουργός. Επανειλημμένες φορές τούς κάναμε παράπονα και ποτέ δεν έδιναν σημασία. “Δεν έπρεπε να τους μιλήσω”. Αυτή ήταν η κουβέντα τους. Και όλα μέλι γάλα. Το λέγαμε ευθέως, θα γίνει κακό. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε».

Πώς έγινε η τραγωδία

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Πέμπτης, με την ΕΛ.ΑΣ. να ενημερώνεται αρκετές ώρες αργότερα. Αν και αρχικά είχε παρουσιαστεί ως εκδοχή το ατύχημα, τελικά ο 17,5 ετών γιος του ομολόγησε τι ακριβώς συνέβη στους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες τσακώθηκαν κι άρχισαν να πετάνε μεταλλικά εργαλεία και αντικείμενα ο ένας στον άλλον, με ένα εξ αυτών να βρίσκει τον 50χρονο στο κεφάλι και να τον τραυματίζει θανάσιμα.

Μάλιστα, ο γιος του, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, παρουσίασε την εκδοχή του ατυχήματος, φωνάζοντας στους εργαζόμενους στο συνεργείο: «Βοήθεια, φωνάξτε ένα ασθενοφόρο, έχει χτυπήσει ο πατέρας μου».

«Μας είπε “ελάτε λίγο, γιατί ο πατέρας μου δεν είναι καλά”. Δεν ξέρω, δεν άκουσα θόρυβο, δεν μπορώ να γνωρίζω αν τσακωθήκανε, αν σκοτωθήκανε. Τσακωνόντουσαν πάνω στη δουλειά, τσακωνόντουσαν», είπαν οι εργαζόμενοι στο Mega.

«Όταν πήγαμε στα επείγοντα, ήρθε κι εκείνος και έκλαιγε και φώναζε και έλεγε “τι έκανα στον πατέρα μου” και κάπου ψυλλιάστηκαν οι αστυνομικοί και επί τόπου του πέρασαν χειροπέδες», πρόσθεσε συγγενής τους.