Μια τελευταία εξέλιξη αλλάζει τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό, όσον αφορά την έδρα του στην Ευρώπη και εκεί που όλα έδειχναν αρχικά πως θα υποδεχθεί την Μπέτις (12/03, 19:45) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, λόγω των εργασιών στο ΟΑΚΑ, τελικά αυτό αλλάζει.

Συγκεκριμένα, μετά από συνάντηση μεταξύ των ανθρώπων του ΟΑΚΑ και των «πρασίνων», οι υπεύθυνοι του σταδίου διαβεβαίωσαν ότι τα έργα θα καθυστερήσουν και οι γερανοί δεν θα εμποδίσουν τις θέσεις των επισήμων και των δημοσιογράφων.

Έτσι, το ΟΑΚΑ μπορεί να φιλοξενήσει κανονικά το ματς, με χωρητικότητα περίπου 30-32.000 θεατές. Αφαιρώντας διαρκείας, εισιτήρια φιλοξενούμενης ομάδας και «νεκρές ζώνες», υπολογίζονται 15-17.000 διαθέσιμα εισιτήρια για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Η τελική επιλογή θα ανήκει πάντως στον προπονητή και στους παίκτες του Παναθηναϊκού, με τις πιθανότητες να δείχνουν το ΟΑΚΑ.