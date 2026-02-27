Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο κατέληξαν σε αρχική συμφωνία για να πραγματοποιήσουν συνάντηση, την ώρα που η Μπρατισλάβα υποστηρίζει ότι το Κίεβο εμποδίζει τη ροή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Ουκρανός πρόεδρος προσκάλεσε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό στην Ουκρανία «για τα υφιστάμενα προβλήματα», δήλωσε η ουκρανική προεδρία σε ανακοίνωση.

«Δέχτηκα αυτή την πρόσκληση», εκφράζοντας παράλληλα «την προτίμησή μου για μια συνάντηση» εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), απάντησε ο Φίτσο σε δήλωση, χωρίς να διευκρινίζει την ημερομηνία.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας «αποκόμισα τη σαφή εντύπωση ότι η Ουκρανία δεν έχει κανένα συμφέρον να αποκαταστήσει τη διαμετακόμιση του πετρελαίου μέσω του εδάφους της», πρόσθεσε.

Το μέρος αυτού του αγωγού πετρελαίου που βρίσκεται στην Ουκρανία υπέστη ζημιές από ρωσικά πλήγματα τον Ιανουάριο.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία δηλώνουν ότι το μέρος αυτό επισκευάστηκε.

Ωστόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αφήνει να εννοηθεί ότι οι εργασίες αυτές δεν έχουν τελειώσει ακόμη.

Σήμερα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν είπε ότι θέλει να δημιουργήσει μια «σλοβακο-ουγγρική ερευνητική επιτροπή» για να διαπιστωθεί, επιτόπου, την πραγματική κατάσταση του αγωγού πετρελαίου.

Και στη δήλωσή του απόψε, ο Φίτσο εξέφρασε τη λύπη του για «την απόρριψη μιας τέτοιας δραστηριότητας επιθεώρησης από τον πρόεδρο Ζελένσκι» μετά «μια αρνητική γνωμοδότηση των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών».

Η Βουδαπέστη μπλοκάρει δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία και την υιοθέτηση νέων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, μέχρι το Κίεβο να ξαναρχίσει τις παραδόσεις.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η ΕΕ απαγόρευσε την εισαγωγή πετρελαίου από τη Ρωσία. Ωστόσο, ο πετρελαιαγωγός Ντρούζμπα («φιλία» στα ρωσικά) εξαιρέθηκε προσωρινά έπειτα από αίτημα της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας.

Οι δύο αυτές χώρες της ΕΕ, οι οποίες κυβερνώνται από εθνικιστές, δεν θέλουν να θέσουν τέλος στις εμπορικές τους σχέσεις με τη Ρωσία όσον αφορά το πετρέλαιο.